У Харкові застрелився відомий ресторатор (фото, відео)

Олег Привалов начебто мав конфлікт з власницею приміщення одного із ресторанів

Олег Привалов начебто мав конфлікт з власницею приміщення одного із ресторанів

Загиблий написав передсмертну записку

У ресторані «Чилі», що у центрі Харкова, сьогодні вдень знайшли тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Попередньо, загиблим є власник цього ресторану – Олег Привалов. Про це повідомляють канал «Об'єктив» та видання Kharkiv Today.

За попередніми даними, які надали в місцевій поліції, це було самогубство. Версію про самогубство бізнесмена підтвердила начальниця відділу комунікації управління Нацполіціі в Харківській області Олена Баранник. За її словами, загиблий залишив передсмертну записку.

Однак, за інформацією місцевого каналу «Об'єктив», скоїв самогубство ресторатор Олег Привалов, який знімав це приміщення в оренду.

Інших подробиць поки немає. На місці події працюють правоохоронці.

Користувачі соціальних мереж зазначили, що правоохоронці очепили ресторан «Чилі», що розташований на проспекті Незалежності, 6.

Відомо, що у підприємця були борги та конфлікт з власницею приміщення, в якому був розташований ресторан Привалова Bono. Причиною конфлікту ЗМІ називали заборгованість Привалова за оренду приміщення.