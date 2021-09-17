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    У Харкові застрелився відомий ресторатор (фото, відео)

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    Олег Привалов начебто мав конфлікт з власницею приміщення одного із ресторанів&nbsp; - У Харкові застрелився відомий ресторатор (фото, відео)
    Олег Привалов начебто мав конфлікт з власницею приміщення одного із ресторанів 
    фото: pryvalov.com

    Загиблий написав передсмертну записку

    У ресторані «Чилі», що у центрі Харкова, сьогодні вдень знайшли тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Попередньо, загиблим є власник цього ресторану – Олег Привалов. Про це повідомляють канал «Об'єктив» та видання Kharkiv Today.

    За попередніми даними, які надали в місцевій поліції, це було самогубство. Версію про самогубство бізнесмена підтвердила начальниця відділу комунікації управління Нацполіціі в Харківській області Олена Баранник. За її словами, загиблий залишив передсмертну записку.

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    У Харкові застрелився відомий ресторатор (фото, відео)
    У Харкові застрелився відомий ресторатор (фото, відео)
    У Харкові застрелився відомий ресторатор (фото, відео)
    У Харкові застрелився відомий ресторатор (фото, відео)
    У Харкові застрелився відомий ресторатор (фото, відео)

    Однак, за інформацією місцевого каналу «Об'єктив», скоїв самогубство ресторатор Олег Привалов, який знімав це приміщення в оренду.

    Інших подробиць поки немає. На місці події працюють правоохоронці.

    Користувачі соціальних мереж зазначили, що правоохоронці очепили ресторан «Чилі», що розташований на проспекті Незалежності, 6.

    Відомо, що у підприємця були борги та конфлікт з власницею приміщення, в якому був розташований ресторан Привалова Bono. Причиною конфлікту ЗМІ називали заборгованість Привалова за оренду приміщення.

    Теги: Харків бізнес вбивство смерть ресторан самогубство поліція Чилі
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    У Харкові застрелився відомий ресторатор (фото, відео)