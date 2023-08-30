Поліцейський застрелив людину в Дніпрі: ДБР повідомило деталі

Кримінальне провадження відкрито за двома статтями: «умисне вбивство» та «перевищення службових повноважень»

Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян розповіла нові деталі смертельної стрілянини у Дніпрі, яка сталася 29 серпня. Там патрульний поліцейський застрелив водія автомобіля. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

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Зазначається, що у ДБР за сприяння поліції розпочали розслідування цього інциденту. Кримінальне провадження відкрили за двома статтями: «умисне вбивство» та «перевищення службових повноважень».

«Правоохоронними органами було встановлено, що правоохоронці намагалися зупинити елітну автівку в середмісті Дніпра. Водій ігнорував законні вимоги ПДР. Що саме ігнорував, чому так трапилося, що це призвело до летального випадку – буде встановлено в процесі досудового розслідування. Вказано також нашими слідчими, що чоловік поводився досить агресивно і мав всі ознаки алкогольного сп'яніння. Вже під час інциденту правоохоронець застосував табельну зброю», – розповіла Сапьян.

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Раніше повідомлялося, що патрульні зупинили автомобіль, в якому були дорослі та діти. Проте пасажири проігнорували вимогу вийти з салону. Тоді поліція почала силою витягувати їх транспорту та застосувала газовий балончик.

Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю та тричі вистрелив у спину пасажиру. Від отриманих травм чоловік помер.