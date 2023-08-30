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У Дніпрі поліцейський застрелив людину: соцмережі сперечаються, хто винен

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Дніпрі поліцейський застрелив людину: соцмережі сперечаються, хто винен
фото: ДБР

У мережі писали, що патрульний вистрілив у водія після того, як чоловік напав на поліцейську

Увечері 29 серпня у мережі з'явилася інформація, що у Дніпрі просто посеред вулиці застрелили чоловіка. І до вбивства нібито причетний поліцейський.

Патрульна поліція Дніпропетровської області не стала приховувати інцидент і відразу визнала – стріляв їхній співробітник. Деталі історії в пресслужбі Патрульної поліції не наводили, лише пообіцяли з'ясувати всі обставини і уточнили, що поліцейського відсторонено від виконання обов’язків.

У Дніпрі сталася стрілянина
У Дніпрі сталася стрілянина
фото з соцмереж

Водій поводив себе агресивно

Попередньо відомо, що водій був п'яний і перевищив швидкість. Правоохоронці намагались зупинити елітне авто у середмісті Дніпра, водій почав втікати і пересів на пасажирське крісло. У Державному бюро розслідувань (ДБР) підтвердили, що після зупинки автомобіля, чоловік поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп’яніння.

«Водій автівки, за наявними даними, ігнорував законні вимоги правил дорожнього руху», – йдеться в повідомленні.

За даними Офісу генпрокурора, патрульні зупинили автомобіль, в якому були дорослі та діти. Проте пасажири проігнорували вимогу вийти з салону. Тоді поліція почала силою витягувати їх транспорту та застосувала газовий балончик. 

Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю та тричі вистрелив у спину пасажиру. Від отриманих травм чоловік помер. 

Поліцейський захищав колегу

У мережі писали, що патрульний вистрілив у чоловіка після того, як той напав на поліцейську. На фото видно, що жінці добряче дісталося під час бійки – її лице і руки повністю у крові.

Поліцейська після конфлікту з водієм у Дніпрі
Поліцейська після конфлікту з водієм у Дніпрі
фото з соцмереж

За інформацією 24 Каналу, під час затримання водій активно чинив опір патрульній. Під час цього ще й завдав їй удару кулаком в обличчя. Інспектора він перекинув через себе так, що останній головою вдарився об землю.

На опублікованому пізніше відео видно, що чоловік та його пасажирка (очевидно дружина) чинили опір під час затримання. А діти підбадьорювали батька битися з поліцейським і фільмували все на телефон.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика!

На кадрах видно, що поліцейський вистрілив після того, як чоловік повалив його на землю. Камера не зафіксувала, що саме робив водій у момент пострілу.

 Після пострілу, дитина, яка знімала дії патрульних, з криками «тато-тато» підходить до батька.

Чи мав право патрульний відкривати вогонь

Варто зауважити, що патрульний скоріше за все, не попередив про застосування зброї та не зробив попереджувальний постріл.

З іншого боку,  згідно зі ст. 46 Закону України «Про поліцію» є низка випадків, коли застосування вогнепальної зброї без попередження допускається.

Ст. 46 Закону України «Про поліцію»
Ст. 46 Закону України «Про поліцію»
фото: скріншот

Але у законі є інший нюанс: «Поліцейському заборонено застосовувати вогнепальну зброю в місцях, де може бути завдано шкоди іншим особам». А на місці інциденту поблизу були жінка і неповнолітні діти загиблого.

Зрештою, це питання дуже складне і з'ясовуватиме його слідство.

Що загрожує патрульному

Правоохоронця, що влаштував стрілянину, затримали. У ДБР уточнили, що з'ясовують правомірність застосування патрульним табельної зброї.

Наразі розпочато кримінальне провадження:

  • за ч. 1 ст. 115 (Вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, яке карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років;
  • ч. 3 ст. 365 КК України – перевищення влади або службових повноважень, якщо вони спричинили тяжкі наслідки. За це передбачене позбавленням волі на строк від 7 до 10 років.

Що відомо про загиблого

Офіційної інформації про особу загиблого водія немає.  За даними видання Іnformator, загиблий – Джумбері Сілогава, якому 1 вересня мало виповнитися 39 років.

За інформацією ЗМІ, загиблим водієм виявився Джумбері Сілогава
За інформацією ЗМІ, загиблим водієм виявився Джумбері Сілогава
фото з соцмереж

Думки українців розділилися

У мережі думки українців щодо того, хто винен у трагедії: водій чи патрульний, розділилися. 

Офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан з позивним Штірліц вважає, що ніякого конфлікту і трагедії не було б, якби водій просто виконав би вимогу патрульних.

У мережі думки українців щодо того, хто винен у трагедії: водій чи патрульний, розділилися
У мережі думки українців щодо того, хто винен у трагедії: водій чи патрульний, розділилися
фото: скріншот

«Повна безкарність на всіх рівнях за ці дії по відношенню до поліцейських зробили сьогодні свою криваву справу. Безкарність роками і підтримка суспільства. Розслідування і вирок авжеж буде, але все це – наслідок, який обов'язково повинен був статися. Треба змінювати не поліцейських, а суспільство та його відношення», – зазначив Штірліц.

У мережі думки українців щодо того, хто винен у трагедії: водій чи патрульний, розділилися
У мережі думки українців щодо того, хто винен у трагедії: водій чи патрульний, розділилися
фото: скріншот
У мережі думки українців щодо того, хто винен у трагедії: водій чи патрульний, розділилися
У мережі думки українців щодо того, хто винен у трагедії: водій чи патрульний, розділилися
фото: скріншот
У мережі думки українців щодо того, хто винен у трагедії: водій чи патрульний, розділилися
У мережі думки українців щодо того, хто винен у трагедії: водій чи патрульний, розділилися
фото: скріншот

Натомість журналіст Євген Істребін вважає, що в таких випадках, коли кількість поліціянтів і тих, кого вони затримують, рівна, а затримані не хочуть виконувати вимоги поліцейських, слід чекати підкріплення, а не застосовувати зброю. Він не вірить, що у вівторок о 17:45 чоловік, який їхав з дружиною та двома дітьми, міг бути п'яним.

У мережі думки українців щодо того, хто винен у трагедії: водій чи патрульний, розділилися
У мережі думки українців щодо того, хто винен у трагедії: водій чи патрульний, розділилися
фото: скріншот
У мережі думки українців щодо того, хто винен у трагедії: водій чи патрульний, розділилися
У мережі думки українців щодо того, хто винен у трагедії: водій чи патрульний, розділилися
фото: скріншот
У мережі думки українців щодо того, хто винен у трагедії: водій чи патрульний, розділилися
У мережі думки українців щодо того, хто винен у трагедії: водій чи патрульний, розділилися
фото: скріншот
У мережі думки українців щодо того, хто винен у трагедії: водій чи патрульний, розділилися
У мережі думки українців щодо того, хто винен у трагедії: водій чи патрульний, розділилися
фото: скріншот

Тим часом на пропагандистських ресурсах Росії активно поширюють абсолютну дезінформацію про те, що чоловіка нібито застрелили за спротив під час мобілізаційних заходів. Це не відповідає дійсності.

На пропагандистський ресурсах Росії активно поширюють, що чоловіка нібито застрелили за спротив під час мобілізаційних заходів
На пропагандистський ресурсах Росії активно поширюють, що чоловіка нібито застрелили за спротив під час мобілізаційних заходів
фото: скріншот

Нагадаємо, ввечері 29 серпня, у ЗМІ з'явилась інформація щодо стрілянини за участі поліцейських у місті Дніпро. Внаслідок інциденту загинув чоловік.

Теги: Дніпро вбивство водій напад поліція

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