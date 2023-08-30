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Марина Данилюк-Ярмолаєва Журналістка

Чому трагедія в Дніпрі мала статися, рано чи пізно

glavcom.ua
У Дніпрі просто посеред вулиці застрелили чоловіка
фото: ДБР

Маємо прецендент «як в Америці»

Подивилась це епічне відео з Дніпра.

Особливо вражає лексика діточок «С&ка і тварь», «я щас їх зараз за@башу» і «Папа, давай», коли загиблий мужик буцав поліціянтку. Чоловіки комусь будуть просто люкс.

Матір сімейства, яка власне і влаштувала скандал, на початку театрально дає команду:

– Пацани, знімаєте?

Далі подружжя влаштувало бійку – груповий напад на поліцейських. І в підсумку баба, яка могла показати доки і просто заплатити штраф – лишилась вдовою.

Колись це мало статися. Надто вже забагато бикующих граждан розвелось. То поліціянтів посилають на Бахмут, то ветеранам факи тичуть, то з тремору рук військового ржуть і блоги знімають.

От і маємо прецендент «як в Америці».

PS. Окремо ще і вразило, що цілком дорослі діти не знають, як викликати поліцію. Тобто знання соціальних норм тупо на нулі.

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Джерело
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Теги: Дніпро штраф напад скандал поліція відео соцмережі

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