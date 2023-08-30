Чому трагедія в Дніпрі мала статися, рано чи пізно
Маємо прецендент «як в Америці»
Подивилась це епічне відео з Дніпра.
Особливо вражає лексика діточок «С&ка і тварь», «я щас їх зараз за@башу» і «Папа, давай», коли загиблий мужик буцав поліціянтку. Чоловіки комусь будуть просто люкс.
Матір сімейства, яка власне і влаштувала скандал, на початку театрально дає команду:
– Пацани, знімаєте?
Далі подружжя влаштувало бійку – груповий напад на поліцейських. І в підсумку баба, яка могла показати доки і просто заплатити штраф – лишилась вдовою.
Колись це мало статися. Надто вже забагато бикующих граждан розвелось. То поліціянтів посилають на Бахмут, то ветеранам факи тичуть, то з тремору рук військового ржуть і блоги знімають.
От і маємо прецендент «як в Америці».
PS. Окремо ще і вразило, що цілком дорослі діти не знають, як викликати поліцію. Тобто знання соціальних норм тупо на нулі.
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