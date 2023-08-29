Стрілянина у Дніпрі. Поліція та ДБР почали розслідування

Працівнику поліції довелося застосувати табельну зброю. В результаті чого від отриманих вогнепальних поранень помер водій авто

Правоохоронці намагались зупинити елітне авто у середмісті Дніпра

Керівництво Нацполіції розпочало кримінальне провадження щодо інциденту зі стрільбою у Дніпрі. Про це заявили у Патрульній поліції Дніпропетровської області.

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Як розповіли у відомстві, інцидент трапився сьогодні, 29 серпня, на проспекті Івана Мазепи. На місці події працюють всі відповідні служби – слідчо-оперативна група та криміналісти поліції, а також співробітники Державного бюро розслідувань.

Саме у ДБР в рамках кримінального провадження будуть встановлювати усі обставини події.

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«Керівництвом Нацполіції призначене службове розслідування за фактом застосування патрульним поліцейським табельної вогнепальної зброї. На цей час патрульних відсторонено від виконання обов’язків», – йдеться у повідомленні.

Прессекретар теруправління ДБР Полтави Олександр Білка у коментарі «РБК-Україна» повідомив, що працівники ДБР, за сприяння Нацполіції, розпочали розслідування інциденту у Дніпрі.

Попередньо встановлено, що правоохоронці намагались зупинити елітне авто у середмісті Дніпра, водій якого, ігнорував законні вимоги правил дорожнього руху. Після зупинки автомобіля, чоловік поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп’яніння.

Працівнику поліції довелося застосувати табельну зброю. В результаті чого від отриманих вогнепальних поранень помер водій авто.

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Наразі, розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 КК України. Слідчі ДБР вивчають всі обставини інциденту. Вирішується питання про затримання правоохоронця та повідомлення йому про підозру. Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

Нагадаємо, ввечері 29 серпня, у ЗМІ з'явилась інформація щодо стрілянини за участі поліцейських у місті Дніпро. За попередніми даними, внаслідок інциденту загинув чоловік.