Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Полювали за позиціями «Джавелінів»: двоє українців отримали підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Полювали за позиціями «Джавелінів»: двоє українців отримали підозру
Ворожі поплічники контактували зі своїми російськими кураторами через мережу «зв’язкових»
СБУ

За вказівкою окупантів жителі Донеччини мали проводити розвідувально-підривну діяльність поблизу лінії фронту

У ході контрдиверсійних дій у прифронтових районах сходу України Служба безпеки затримала двох російських агентів. Вони збирали розвіддані про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на території Донецької області, зокрема на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє пресцентр відомства.

Зазначається, що серед основних завдань зловмисників було виявлення позицій українських бойових розрахунків протитанкових ракетних комплексів «Джавелін». Затриманими виявились двоє мешканців Донеччини, які після початку повномасштабного вторгнення були завербовані представниками ФСБ. За вказівкою окупантів вони мали проводити розвідувально-підривну діяльність поблизу лінії фронту.

«Ворожі поплічники контактували зі своїми російськими кураторами через мережу «зв’язкових» з тимчасово окупованої території регіону. Ними виявились декілька бойовиків «1-го армійського корпусу» загарбників. Отриману він агентів інформацію вони передавали представнику так званого «МБД» та керівнику розвідки одного з угруповань терористичної організації «ДНР», які далі «звітували» до ФСБ», – йдеться в повідомленін.

Полювали за позиціями «Джавелінів»: двоє українців отримали підозру фото 1
Полювали за позиціями «Джавелінів»: двоє українців отримали підозру фото 2
Полювали за позиціями «Джавелінів»: двоє українців отримали підозру фото 3
Полювали за позиціями «Джавелінів»: двоє українців отримали підозру фото 4
Полювали за позиціями «Джавелінів»: двоє українців отримали підозру фото 5

Відомо, що для комунікації зловмисники використовували закриті канали електронного зв’язку, а зібрані розвіддані передавали у вигляді GPS-координат з описом об’єкта. Агресор використовував отримані відомості для підготовки ракетно-артилерійських обстрілів по місцях розташування підрозділів ЗСУ.

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру. Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинів проти України.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала мешканців Вінниччини, які знімали та пересилали відео з «прильотами».

 

Теги: війна росія окупанти Україна ФСБ СБУ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ затримала мешканців Вінниччини, які знімали та пересилали відео з «прильотами»
СБУ затримала мешканців Вінниччини, які знімали та пересилали відео з «прильотами»
Вчора, 16:45
Наразі жінка перебуває під вартою
СБУ затримала організаторку «референдуму» на Луганщині
Вчора, 14:43
Українці допомогли знищити сотні одиниць техніки та кілька генералів РФ – СБУ
Українці допомогли знищити сотні одиниць техніки та кілька генералів РФ – СБУ
18 жовтня, 17:36

Кримінал

Оприлюднив наслідки обстрілу Бурштинської ТЕС: затримано блогера (відео)
Оприлюднив наслідки обстрілу Бурштинської ТЕС: затримано блогера (відео)
Полювали за позиціями «Джавелінів»: двоє українців отримали підозру
Полювали за позиціями «Джавелінів»: двоє українців отримали підозру
Справа про рекордний хабар: Микитась отримав підозру
Справа про рекордний хабар: Микитась отримав підозру
Трагедія на Рівненщині. Чоловік вбив молотком ексдружину (фото)
Трагедія на Рівненщині. Чоловік вбив молотком ексдружину (фото)
СБУ затримала організаторку «референдуму» на Луганщині
СБУ затримала організаторку «референдуму» на Луганщині
Мешканець Бучі вигадав спосіб, як «замаскувати» свої зв'язки з окупантами
Мешканець Бучі вигадав спосіб, як «замаскувати» свої зв'язки з окупантами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Новий командувач армії РФ в Україні розлютив пропагандистів Путіна
36K
На Прикарпатті прогриміли вибухи
35K
Після звинувачень у допомозі Росії Іран заявив, що хоче переговорів з Україною
33K
Нове вторгнення росіян з території Білорусі: з'явився прогноз ЗСУ
14K
На Запоріжжі Сили оборони знищили півтори сотні рашистів – Генштаб
9743
Шпагат Лукашенка. Розвідка пояснила, як він хоче обманути Путіна

Новини

Іран направить до РФ радників із використання нових потужних дронів
Сьогодні, 07:27
На Запоріжжі Сили оборони знищили півтори сотні рашистів – Генштаб
Сьогодні, 07:16
За добу авіація ЗСУ вдарила по 16 базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:17
Аналітики ISW назвали справжню мету мобілізації в Білорусі
Вчора, 06:21
За добу ЗСУ відбили сім атак окупантів на Харківщині та Донеччині – Генштаб
18 жовтня, 07:04
Атака дронів на Україну. ISW назвав мету Росії
18 жовтня, 06:33

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту