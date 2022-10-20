Полювали за позиціями «Джавелінів»: двоє українців отримали підозру

За вказівкою окупантів жителі Донеччини мали проводити розвідувально-підривну діяльність поблизу лінії фронту

У ході контрдиверсійних дій у прифронтових районах сходу України Служба безпеки затримала двох російських агентів. Вони збирали розвіддані про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на території Донецької області, зокрема на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє пресцентр відомства.

Зазначається, що серед основних завдань зловмисників було виявлення позицій українських бойових розрахунків протитанкових ракетних комплексів «Джавелін». Затриманими виявились двоє мешканців Донеччини, які після початку повномасштабного вторгнення були завербовані представниками ФСБ. За вказівкою окупантів вони мали проводити розвідувально-підривну діяльність поблизу лінії фронту.

«Ворожі поплічники контактували зі своїми російськими кураторами через мережу «зв’язкових» з тимчасово окупованої території регіону. Ними виявились декілька бойовиків «1-го армійського корпусу» загарбників. Отриману він агентів інформацію вони передавали представнику так званого «МБД» та керівнику розвідки одного з угруповань терористичної організації «ДНР», які далі «звітували» до ФСБ», – йдеться в повідомленін.

Відомо, що для комунікації зловмисники використовували закриті канали електронного зв’язку, а зібрані розвіддані передавали у вигляді GPS-координат з описом об’єкта. Агресор використовував отримані відомості для підготовки ракетно-артилерійських обстрілів по місцях розташування підрозділів ЗСУ.

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру. Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинів проти України.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала мешканців Вінниччини, які знімали та пересилали відео з «прильотами».