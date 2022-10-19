СБУ затримала організаторку «референдуму» на Луганщині

Жінка обходила з урною для збору бюлетенів двори односельців та агітувала їх проголосувати за приєднання до РФ

Під час стабілізаційних заходів на деокупованій Луганщині співробітники Служби безпеки України затримали одну із організаторів фейкового референдуму РФ. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Слідство встановило, що підозрювана – 50-річна мешканка села Стельмахівка. Вона працювала на місцевому сільськогосподарському підприємстві і після окупації району військами РФ пішла на співпрацю з ворогом із ідеологічних міркувань. У відповідь на лояльність загарбники доручили їй підготовку та проведення фейкового референдуму в рідному селі.

Зазначається, що для того, аби забезпечити «входження» окупованих рашистами територій до складу РФ, жінка:

обходила з урною для збору бюлетенів двори односельців;

агітувала їх проголосувати за приєднання до РФ;

у складі «виборчої комісії» забезпечила «підрахунок голосів» на користь заздалегідь визначеної у кремлі «статистики».

Наразі жінка перебуває під вартою. Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 110 (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинені за попередньою змовою групою осіб) та ч. 5 ст. 111-1 (участь в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території).

Санкції інкримінованих їй статей передбачають покарання до 10 років позбавлення волі.

Раніше Служба безпеки України затримала мешканця Бучі, який допомагав рашистам під час окупації, а потім хотів «замаскувати» свої злочини, вступивши в добробат.