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СБУ затримала мешканців Вінниччини, які знімали та пересилали відео з «прильотами»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ затримала мешканців Вінниччини, які знімали та пересилали відео з «прильотами»
фото: пресслужба СБУ

На відео видно масштаби ураження об’єкта критичної інфраструктури

На Вінниччині Служба безпеки України затримала 4 мешканців, які знімали та пересилали відео з «прильотами». Про це повідомляє пресслужба відомства.

Один із них відзняв на відео наслідки атаки дронів-камікадзе, на якому видно масштаби ураження об’єкта критичної інфраструктури, і перекинув колегам, інші троє також поділилися з друзями.

Вже за півгодини відео з’явилося у російських пропагандистів, а за годину відбувся повторний ракетний обстріл, який призвів до ще більших руйнувань і поранень людей.

«На даний час розумію, що вказані матеріали були використані країною-агресором на шкоду безпеці України. Неправильність своїх дій усвідомлюю, мої відеоматеріали могли бути використані для коригування точності завдання ударів. Ніякого умислу на нанесення шкоди Україні чи допомоги державі-агресору не маю», – зізнається вінничанин.

СБУ нагадує, що за подібні дії передбачена кримінальна відповідальність.

Служба фіксує випадки поширення таких відео в інтернеті, здійснює комплекс пошуково-процесуальних дій із встановлення та притягнення фігурантів до відповідальності.

Нагадаємо, за повідомленням СБУ, українці допомогли знищити сотні одиниць техніки та кілька генералів РФ

 

Теги: відео обстріл СБУ Вінниччина вінничани

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