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Українці допомогли знищити сотні одиниць техніки та кілька генералів РФ – СБУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Українці допомогли знищити сотні одиниць техніки та кілька генералів РФ – СБУ
фото: пресслужба СБУ

Телеграм-бот отримав більше 100 тис. повідомлень від небайдужих українців

Створений Службою безпеки України спеціальний Телеграм-бот, отримав більше 100 тис. повідомлень від українців. Це дозволило знищити сотні одиниць ворожої техніки і навіть ліквідувати декількох російських генералів. Про розповів начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

«Через наш бот надійшло понад 100 тис. повідомлень про переміщення ворога! Ми уточнювали та перевіряли цю інформацію через агентурні можливості, операторів БПЛА та дронів, порівнювали з даними з супутників і пересилали до артилерії ЗСУ. В результаті – багато сотень результативних влучань по великим колонам техніки, знищено не одного генерала РФ»,  – повідомив Вітюк.

За його словами, такий результат став можливий завдяки мужності та спротиву звичайних українців, які ризикуючи своїм життям, фотографували та надсилали інформацію.

Також кіберфахівець нагадав, що на цей бот можна повідомляти дані про колаборантів, злочини, пов’язані із фейковими референдумами РФ на тимчасово окупованих територіях, факти мародерства та воєнні злочини. «Інформація одразу потрапляє до слідчих. Таким чином, ми з вами разом забезпечуємо, щоб всі злочинці були покарані», – резюмував Ілля Вітюк.

Сам бот забезпечує анонімність користувача, який надав інформацію.

Нагадаємо, СБУ затримала «на гарячому» агента РФ, який розвідував позиції ЗСУ.

Теги: війна СБУ росія втрати

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