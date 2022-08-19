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Попався росіянин-агент ФСБ, який збирав розвіддані про Краматорськ (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Попався росіянин-агент ФСБ, який збирав розвіддані про Краматорськ (фото)
Зловмисник ховався під виглядом мирного мешканця Дружківки
СБУ

Спецслужба РФ заслала диверсанта на Донеччину 

У ході контрдиверсійної «зачистки» прифронтових районів на сході нашої держави співробітники Служби безпеки затримали двох російських агентів. Один із них – росіянин, якого Федера́льна слу́жба безпе́ки Російської Федера́ції (спецслужба-спадкоємиця КДБ) перекинула в Україну для збору розвідданих поблизу Краматорська. Про це повідомила пресслужба установи.

Громадянин РФ п'ять років тому проходив строкову службу у Костромі. Його ФСБ перекинула в Україну для проведення розвідувально-підривної діяльності під виглядом мирного мешканця Донеччини. Викрили його на території Дружківки.

Попався росіянин-агент ФСБ, який збирав розвіддані про Краматорськ (фото) фото 1

Іншого агента контррозвідка СБУ викрила у місті Білицьке Донецької області. Він «звітував» окупантам щодо маршрутів переміщення військової техніки ЗСУ у прифронтових районах.

Наразі обом затриманим повідомлено про підозри у вчиненні злочинів та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

Також стало відомо, що ФСБ намагалася встановити «жучки» в кулуарах Верховної Ради.

Нагадаємо, також СБУ викрила хакерів, які два роки тероризували українців «мінуваннями».

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Теги: СБУ ЗСУ ФСБ КДБ

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