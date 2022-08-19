ФСБ намагалася встановити «жучки» в кулуарах Верховної Ради

СБУ викрила експрацівника Верховної Ради, завербованого ФСБ

Контррозвідка Служби безпеки викрила факт вербування спецслужбами РФ працівника підрозділу забезпечення Управління справами Апарату Верховної Ради України. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«До співпраці посадовця схилив кадровий співробітник ФСБ під час поїздки до тимчасово окупованого Криму до початку повномасштабного вторгнення», – йдеться в повідомленні.

За вказівкою свого російського куратора агент мав збирати розвіддані про візити іноземних делегацій до українського парламенту, зокрема їх персональний склад, зміст офіційних і неформальних розмов. Крім того, він отримав завдання вивчити можливість встановлення спеціальних технічних засобів негласного збору інформації в залах і кулуарах.

Для цього посадовець мав використати свої службові повноваження, які передбачали допуск і доступ до різних приміщень адміністративної будівлі. Утім на момент початку повномасштабної агресії РФ він звільнився з держустанови, тож не виконав жодного завдання окупантів.

Згодом агент намагався працевлаштуватися на стратегічно важливий об’єкт на території Житомирської області. Для цього він проходив спецперевірку, підчас якої фахівці СБУ і виявили факт вербування. А сам агент добровільно повідомив і детально розповів про завдання російських спецслужб.

Наразі у межах кримінального провадження за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Заходи з викриття підривної діяльності проводили співробітники СБУ Житомирської області за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури.

Зазначимо, що державна зрада в умовах воєнного стану карається позбавленням волі на строк від 15 років ув’язнення до довічного позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України затримала співробітника координаційного штабу Управління СБУ у Харківській області, який працював на спецслужби РФ. За завданням ворога він влаштувався в українську спецслужбу невдовзі після широкомасштабного вторгнення Росії.