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СБУ викрила хакерів, які два роки тероризували українців «мінуваннями»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ викрила хакерів, які два роки тероризували українців «мінуваннями»
Перевіряється можлива причетність затриманих до співробітництва зі спецслужбами РФ
Нацполіція

Оплату за «замінування» зловмисники отримували від координатора з РФ

Служба безпеки України викрила двох регіональних керівників групи анонімних мінерів FR Destructor, яка упродовж двох останніх років здійснювала численні неправдиві повідомлення про мінування у різних регіонах України. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Зловмисники особливо активізувалися напередодні широкомасштабного вторгнення рф до України і відновили свою деструктивну діяльність протягом останніх місяців. Правоохоронці викрили їх за місцем проживання після чергового анонімного повідомлення про мінування інфраструктурних об’єктів на західній Україні», – йдеться в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що аноніми причетні до розповсюдження масових неправдивих повідомлень про мінування об’єктів авіаційного, автомобільного, залізничного транспорту, навчальних закладів, торгово-розважальних центрів у містах-мільйонниках та інших обласних центрах. 

Фігуранти мешкали у Києві та в Рівненській області. Вони офіційно вважалися тимчасово безробітними. Неофіційно ж – мали достатні знання в ІТ-сфері та діяли злагоджено і професійно. Зокрема, вони:

  • відправляли анонімні електронні листи з використанням спеціальних комп’ютерних програм для приховування свого місцеперебування;
  • підшукували у соціальних мережах користувачів, яких залучали до поширення неправдивих анонімних повідомлень про замінування;
  • організовували зашифровані чати, в яких пропонували грошову винагороду за розсилку анонімних повідомлень.

Оплату за послуги зловмисники отримували від координатора з РФ на картки українських банків за допомогою віртуальних обмінних пунктів. У ході обшуків у них вилучено мобільні телефони, банківські картки, комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Перевіряється також можлива причетність затриманих до співробітництва зі спецслужбами РФ. Кіберфахівці СБУ заблокували всі приховані акаунти анонімних мінерів. Наразі двом членам угрупування повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні, 18 серпня, біля 12:00 в деяких містах України надійшли анонімне повідомлення про масове замінування. Зокрема, у Львові, Черкасах, Тернополі, Вінничині та на Кіровоградщині.

 

Теги: СБУ замінування

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