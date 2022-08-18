СБУ викрила хакерів, які два роки тероризували українців «мінуваннями»

Оплату за «замінування» зловмисники отримували від координатора з РФ

Служба безпеки України викрила двох регіональних керівників групи анонімних мінерів FR Destructor, яка упродовж двох останніх років здійснювала численні неправдиві повідомлення про мінування у різних регіонах України. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Зловмисники особливо активізувалися напередодні широкомасштабного вторгнення рф до України і відновили свою деструктивну діяльність протягом останніх місяців. Правоохоронці викрили їх за місцем проживання після чергового анонімного повідомлення про мінування інфраструктурних об’єктів на західній Україні», – йдеться в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що аноніми причетні до розповсюдження масових неправдивих повідомлень про мінування об’єктів авіаційного, автомобільного, залізничного транспорту, навчальних закладів, торгово-розважальних центрів у містах-мільйонниках та інших обласних центрах.

Фігуранти мешкали у Києві та в Рівненській області. Вони офіційно вважалися тимчасово безробітними. Неофіційно ж – мали достатні знання в ІТ-сфері та діяли злагоджено і професійно. Зокрема, вони:

відправляли анонімні електронні листи з використанням спеціальних комп’ютерних програм для приховування свого місцеперебування;

підшукували у соціальних мережах користувачів, яких залучали до поширення неправдивих анонімних повідомлень про замінування;

організовували зашифровані чати, в яких пропонували грошову винагороду за розсилку анонімних повідомлень.

Оплату за послуги зловмисники отримували від координатора з РФ на картки українських банків за допомогою віртуальних обмінних пунктів. У ході обшуків у них вилучено мобільні телефони, банківські картки, комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Перевіряється також можлива причетність затриманих до співробітництва зі спецслужбами РФ. Кіберфахівці СБУ заблокували всі приховані акаунти анонімних мінерів. Наразі двом членам угрупування повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні, 18 серпня, біля 12:00 в деяких містах України надійшли анонімне повідомлення про масове замінування. Зокрема, у Львові, Черкасах, Тернополі, Вінничині та на Кіровоградщині.