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СБУ встановила деталі підриву Північно-Кримського каналу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ встановила деталі підриву Північно-Кримського каналу
Ідентифіковано двох військовослужбовців РФ, які віддали злочинні накази
фото: пресслужба СБУ

Зловмисників підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни

Служба безпеки України встановила хронологію злочинів ЗС РФ проти цивільного населення на ключових об’єктах життєзабезпечення Херсонщини: Каховській ГЕС і Північно-Кримському каналі.  Ідентифіковано двох військовослужбовців РФ, які віддали злочинні накази, йдеться у повідомленні відомства.

Це заступник командуючого Чорноморського флоту РФ з матеріально-технічного забезпечення генерал-майор Міхаїл Ясніков та командувач 11 окремої інженерної бригади, полковник Дмітрій Марков. Вони безпосередньо командували захопленням Каховської ГЕС та підривом споруд Північно-Кримського каналу.

СБУ встановила деталі підриву Північно-Кримського каналу фото 1

Їхні дії негативно вплинули на водозабезпечення регіону, функціонування зрошувальної системи Херсонської області, завдали значної шкоди довкіллю та матеріальних збитків Україні в особливо великих розмірах.

За матеріалами СБУ зловмисників підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни.

У ході слідчо-оперативних дій встановлено, що 24 лютого військові ЗС РФ із застосуванням важкого озброєння:

  • захопили адміністративні будівлі та споруди Каховської ГЕС і взяли у заручники персонал;
  • унеможливили функціонуванню гідроелектростанції у штатному режимі;
  • зруйнували автодорожній міст, позбавивши об’єкт життєво необхідної логістики;
  • здійснили низку підривів споруд Північно-Кримського каналу, щоб подати  дніпровську воду до тимчасово окупованого  Криму.

Слідчі СБУ з’ясували, що генерал-майор Ясніков віддавав накази щодо незаконного захоплення обох об’єктів критичної інфраструктури. А полковник Марков керував підривами.

Наразі завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);
  • ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою).

Обвинувальний акт направлений до Жовтневого районного суду міста Кривий Ріг.

Заходи із викриття воєнного злочину, вчиненого військовими РФ, проводили співробітники Управління СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури.

Нагадаємо, СБУ оголосила в розшук свого ексспівробітника-зрадника Кабана.

Теги: війна росія Херсонщина СБУ

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