СБУ викрила один із добробатів Києва на незаконному зберіганні зброї (фото)

Під час обшуків вилучено понад 60 одиниць незареєстрованих автоматів Калашникова

Наразі всі автомати і боєкомплект направлено на експертизу.

У ході спецоперації Служба безпеки України виявила склад незаконного зберігання зброї та боєприпасів, організований одним із добровольчих формувань територіальної громади Києва. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Під час обшуків вилучено понад 60 одиниць незареєстрованих автоматів Калашникова та майже 1 тис. боєприпасів до них.

Вказана зброя могла бути використана для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території столичного регіону.

Щоб не допустити таких правопорушень, СБУ спрацювала на випередження і вилучила всю партію засобів ураження.

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Наразі всі автомати і боєкомплект направлено на експертизу. У межах кримінального провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

Раніше повідомлялося, що у Києві СБУ викрила кримінальних авторитетів із РФ.