Головна Київ Новини
search button user button menu button

СБУ викрила один із добробатів Києва на незаконному зберіганні зброї (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ викрила один із добробатів Києва на незаконному зберіганні зброї (фото)
Під час обшуків вилучено понад 60 одиниць незареєстрованих автоматів Калашникова
фото: пресслужба СБУ

Наразі всі автомати і боєкомплект направлено на експертизу.

У ході спецоперації Служба безпеки України виявила склад незаконного зберігання зброї та боєприпасів, організований одним із добровольчих формувань територіальної громади Києва. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Під час обшуків вилучено понад 60 одиниць незареєстрованих автоматів Калашникова та майже 1 тис. боєприпасів до них.

Вказана зброя могла бути використана для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території столичного регіону.

Щоб не допустити таких правопорушень, СБУ спрацювала на випередження і вилучила всю партію засобів ураження.

8 фото
На весь екран

Наразі всі автомати і боєкомплект направлено на експертизу. У межах кримінального провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

Раніше повідомлялося, що у Києві СБУ викрила кримінальних авторитетів із РФ.

Читайте також: СБУ встановила деталі підриву Північно-Кримського каналу
Теги: СБУ зброя війна Київ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обвинуваченим є Василь Бовсуновський 
СБУ оголосила в розшук свого ексспівробітника-зрадника Кабана
Вчора, 11:01
Зеленський провів кадрові зміни СБУ у Києві та кількох областях
Зеленський провів кадрові зміни СБУ у Києві та кількох областях
15 серпня, 12:59
У Лисичанську «злетіли у повітря» близько сотні окупантів
Підрив будівлі СБУ в Лисичанську: з'явилися нові деталі
Вчора, 16:27

Новини

СБУ викрила один із добробатів Києва на незаконному зберіганні зброї (фото)
СБУ викрила один із добробатів Києва на незаконному зберіганні зброї (фото)
Заперечувала агресію РФ: прокуратура оголосила підозру мешканці Ірпеня
Заперечувала агресію РФ: прокуратура оголосила підозру мешканці Ірпеня
У Києві з’явиться арт-об’єкт, який символізуватиме єдність двох міст
У Києві з’явиться арт-об’єкт, який символізуватиме єдність двох міст
Один із комунальних платежів для киян суттєво зросте
Один із комунальних платежів для киян суттєво зросте
Оренда житла. Скільки коштує найдешевша квартира в Києві (фото)
Оренда житла. Скільки коштує найдешевша квартира в Києві (фото)
На столичній станції метро сталася пожежа
На столичній станції метро сталася пожежа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Підрозділ капітана Андрія Норова з боєм визволив українське місто
75K
Російський депутат попросив Путіна зупинити війну. Кремль відповів
69K
«Відповідь буде страшною». Росія відреагувала на нові заяви Банкової про Кримський міст 
62K
Виплати від міжнародних організацій. Уряд приготував важливі зміни
31K
Конфлікт між Залужним і офісом Зеленського: Міноборони розставило крапки над «і»
31K
Замість тисячі слів. Амбасадорка Британії у жовто-блакитних аксесуарах вразила соцмережі

Новини

Мінус 200 рашистів: Генштаб назвав нові втрати окупантів
Сьогодні, 10:16
Обстріл Запоріжжя: ОВА повідомила, куди влучили ракети
Сьогодні, 09:53
Британська розвідка розповіла, що не так із танками окупантів
Сьогодні, 09:34
Ракетою в гуртожиток, де жили люди з вадами слуху. Російський пропагандист пояснив, навіщо
Сьогодні, 09:10
Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 18 серпня
Сьогодні, 09:00
Рашисти накрили вогнем Миколаївщину. Є поранені
Сьогодні, 08:38

Прес-релізи

ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
15 серпня, 18:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту