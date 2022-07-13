Поширював публікації на шкоду Україні: прокуратура оголосила підозру журналісту

Суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави

Підозрюваному загрожує до 15 років в’язниці

Правоохоронці Вінницької області повідомили про підозру в державній зраді журналісту антиукраїнського ЗМІ, який, за даними слідства, створював та поширював публікації на шкоду Україні. Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

«За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру 50-річному громадянину України в публічних закликах до вчинення дій, з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 110 КК України) та державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України)», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний з 2014 року співпрацював із керівником та власником інтернет-видання, яке систематично публікувало матеріали антиукраїнського характеру із закликами до зміни адміністративно-територіального устрою України.

Власник ЗМІ, протиправна діяльність якого розслідується в окремому кримінальному провадженні, найняв підозрюваного як позаштатного кореспондента та автора публікацій без дотримання встановленого чинним законодавством порядку працевлаштування громадян.

Підозрюваний отримав від «роботодавця» завдання готувати заздалегідь неправдиві тенденційні матеріали, спрямовані на розхитування суспільно-політичних настроїв та поширення в них ідей, поглядів, переконань, спрямованих на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканості та обороноздатності України.

Після 24 лютого 2022 року акцент публікацій змістився на викривлення реальних обставин воєнної агресії росії проти України та приховування злочинів військовослужбовців РФ. Слідством встановлено понад десяток таких публікацій, які були оприлюднені підозрюваним у згаданому інтернет-виданні під псевдонімом.

Наразі за клопотанням прокурора суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави. За вчинення вказаних злочинів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такого.

Раніше повідомлялося, що прокуратура оголосила підозру у держзраді ще одному правоохоронцю.