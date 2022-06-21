Офіс генпрокурора оголосив підозру у держзраді ще одному посадовцю

Підозрюваному загрожує 15 років в’язниці

Один із керівників «Укренерго» добровільно погодився співпрацювати з окупантами. Про це повідомляє пресцентр Офісу генерального прокурора.

«За процесуального керівництва Київської міської прокуратури начальнику відділу одного із регіональних центрів обслуговування мережі ПрАТ «НЕК «Укренерго» повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ст. 111-2 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підозрюваний, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, добровільно погодився на співпрацю з окупаційною владою. Він надав згоду на зайняття посади директора так званих «Маріупольських магістральних електричних мереж Державного унітарного підприємства ДНР «Державної магістральної мережевої компанії».

Після призначення підозрюваний спільно з керівництвом так званої «ДНР» вчиняв дії, спрямовані на вимкнення потужностей електричної енергії від Об’єднаної енергетичної системи України, самовільної передачі ліній електропостачання та підстанцій окупаційній владі, для задоволення їх потреб.

«Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює СУ ГУ Нацполіції у м. Києві за матеріалами Департаменту захисту національної державності СБУ», – зазначили у відомстві.

Йому загрожує 15 років в’язниці або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Раніше колишньому меру Києва Леоніду Черновецькому оголосили підозру за заклики до зміни територіальних кордонів.

Також прокуратура оголосила підозру колишньому поліцейському з м. Ізюм на Харківщині, який перейшов на сторону окупантів.