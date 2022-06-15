Мер Вовчанська отримав підозру в держзраді

Посадовець перейшов на бік РФ

На Харківщині Вовчанському міському голові повідомили про підозру у державній зраді. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

«За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру Вовчанському міському голові Харківської області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України)», – ідеться в повідомленні.

За даними слідства, посадовець, який перейшов на бік РФ, підтримав створення так званої «тимчасової цивільної адміністрації Харківської області» та добровільно брав участь у її діяльності.

3 червня 2022 року в тимчасово захопленому Куп’янську він взяв участь у заході, на якому було створено незаконний орган.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням СБУ в Харківській області.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Харківщині поліцейський здавав окупантам місцевих, які мали зброю.

Напередодні мер Святогірська отримав підозру у держзраді.

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