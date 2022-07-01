Пропагандист «ДНР» отримав підозру у держзраді

Блогера підозрюють у державній зраді та у пособництві державі-агресору

Блогер після початку повномасштабної війни запропонував свої послуги представникам країни-агресора

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру у державній зраді та пособництві державі-агресору громадянину України, пропагандисту так званої «ДНР» Андрію Лисенку. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Слідчі встановили, що житель Донецька веде активну пропагандистську діяльність проти суверенітету, незалежності та цілісності України на власних каналах у соціальних мережах, де його авдиторія сукупно сягає понад 240 тисяч осіб.

«Чоловік запропонував свої послуги як «місцевого рупора» з антиукраїнської пропаганди представникам країни-агресора. Зафіксована його співпраця із депутатом окупаційної адміністрації Донецької області, а також представником політичної партії РФ «Справедливая Россия», – зазначають у ДБР.

З моменту повномасштабної збройної агресії Росія пропагандист розміщує на своїх каналах антиукраїнську інформацію, просуває ідеї «Великой России». У своїх матеріалах він дає максимально негативну оцінку діям української влади, Збройних сил України, принижує та дезінформує проукраїнсько налаштованих громадян тощо.

Блогер підозрюється у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та у пособництві державі-агресору (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 111-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Нагадаємо, раніше слідчі Державного бюро розслідувань заочно повідомили про підозру у державній зраді трьом працівникам правоохоронного органу у Запорізькій області, які у квітні цього року прийняли пропозиції від окупаційної влади РФ та обійняли посади, у тому числі й керівні, у незаконно створених органах міста Бердянську.