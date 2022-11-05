Працювала в окупаційній «народной милиции». На Харківщині затримано експоліцейську

Після деокупації Харківщини колаборантка переховувалась у підвальних приміщеннях

На Харківщині за співпрацю з окупантами затримано колишню поліцейську. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Харківській області.

Жінка-поліцейська працювала у створеній окупантами «народной милиции» на посаді «старшого дільничного». Після деокупації села Дворічна вона переховувалась у підвальних приміщеннях.

4 листопада поліцейські сектору поліцейської діяльності №1 Куп'янського райвідділу поліції затримали колишнього дільничного офіцера поліції вказаного підрозділу. Поліцейська у червні цього року була звільнена зі служби в лавах поліції за невихід з окупації.

Зловмисницю затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

4 фото На весь екран







Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 7 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних судових або правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статті їй загрожує позбавлення волі від 12 до 15 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Слідчі дії проводяться за участю Державного бюро розслідувань, Департаменту внутрішньої безпеки під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

Як повідомлялося, Служба безпеки України викрила суддю із тимчасово окупованої Євпаторії, який сприяв депортації кримчан до Сибіру.