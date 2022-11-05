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Допомагав депортувати кримчан до Сибіру. СБУ повідомила про підозру судді

Альона Боженко
glavcom.ua
Допомагав депортувати кримчан до Сибіру. СБУ повідомила про підозру судді
СБУ викрила суддю з Євпаторії, який допомагав депортувати кримчан
фото: СБУ

Після захоплення українського півострова суддя добровільно приєднався до загарбників

Служба безпеки України викрила суддю із тимчасово окупованої Євпаторії, який сприяв депортації кримчан до Сибіру. Про це повідомила пресслужба СБУ.

У результаті багатоетапних слідчо-оперативних дій за співпрацю з російською федерацією повідомлено про підозру двом колишнім українським високопосадовцям.

Серед них – колишній суддя з тимчасово окупованого Криму. Після захоплення українського півострова він добровільно приєднався до загарбників. За це вони призначили його так званим «суддею Євпаторійського міського суду».

Перебуваючи на «посаді», він приймав незаконні рішення щодо примусового видворення місцевих жителів до віддалених регіонів РФ, включаючи Сибір, призначав вироки за нібито порушення російських законів. Тим самим фігурант грубо порушував українське законодавство та міжнародне гуманітарне право.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Крім цього, співробітники СБУ викрили ще одного колаборанта, що переховується на тимчасово захопленій території півдня України. Ним виявився колишній заступник начальника Херсонської митниці, який після захоплення частини регіону підтримав росіян.

Допомагав депортувати кримчан до Сибіру. СБУ повідомила про підозру судді фото 1

Згодом він погодився з пропозицією ворога очолити «податкову службу Херсонської області».

СБУ встановила, що відповідну протекцію йому забезпечив колишній заступник голови Херсонської облради, колаборант Віталій Булюк, якого ворог призначив «першим заступником голови адміністрації». За даними слідства, його протеже організував незаконний збір «податків» на користь Росії, а також сприяв рейдерському захопленню українських підприємств, які відмовились від співпраці з агресором.

Зловмисник підозрюється за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

У ході оперативних дій Служба безпеки встановила місце перебування обох ворожих поплічників, задокументувала їхню злочинну діяльність та проводить комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру прокурору окружної прокуратури Запорізької області, який зрадив присязі та добровільно перейшов на бік ворога.

Теги: Крим суддя Сибір ворог

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