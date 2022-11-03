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СБУ ідентифікувала колаборантів, які проводять масові репресії на Запоріжжі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ ідентифікувала колаборантів, які проводять масові репресії на Запоріжжі
СБУ зібрали беззаперечні докази злочинних дій колаборантів, встановили місця їх перебування та маршрути переміщення
фото: пресслужба СБУ

Співробітники СБУ проводять комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності

Служба безпеки у ході комплексних заходів встановлено особи ще чотирьох ворожих поплічників, які вступили до створеного окупантами «главного управления МВД по Запорожской области». Серед них троє колишніх посадовців, які були звільнені з правоохоронних органів України за «кришування» наркоугруповань і систематичне хабарництво, повідомляє пресслужба СБУ.

Встановлено, що у лавах псевдоутворення вони виконують каральні завдання агресорів з придушення опору та залякування мешканців тимчасово окупованої територій регіону. Для цього використовують масові репресії, переслідування і незаконні затримання громадян, зокрема учасників руху спротиву.

До потерпілих застосовують психологічний тиск, насильство, погрози, вбивства. Зафіксовано факти викрадення і катування людей.

СБУ ідентифікувала колаборантів, які проводять масові репресії на Запоріжжі фото 1

Крім того, під виглядом незаконних обшуків колаборанти розграбовують помешкання місцевих жителів. Під час таких «нальотів» у людей зникають гроші, побутова техніка та інші особисті речі.  Також вони беруть участь у захопленні місцевих підприємств, які відмовляються співпрацювати з окупаційною адміністрацією.

Задокументовано факти обкладання «даниною» власників агропідприємств. За різні суми «відкупних» зловмисники обіцяють фермерам не перешкоджати їм у господарській діяльності. У разі незгоди – погрожують насильством та знищенням майна.

У результаті слідчо-оперативних дій співробітники СБУ зібрали беззаперечні докази злочинних дій колаборантів, встановили місця їх перебування та маршрути переміщення.

Слідчі Служби безпеки повідомили всім чотирьом фігурантам про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Зокрема, так званим:

  •  заступнику начальника «Розовского РОВД»;
  •  начальнику карного розшуку «Каменско-Днепровского районного отдела милиции»;
  •  оперуповноваженому «Токмацкого районного отдела милиции»;
  •  працівнику «Днепрорудненского районного отдела милиции».

Наразі співробітники СБУ проводять комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру дочці ексміністра оборони України. Також Служба безпеки України завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо колишнього співробітника координаційного штабу Управління СБУ у Харківській області. 

Теги: СБУ гроші викрадення розслідування колабораціонізм

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