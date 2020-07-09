Правоохоронці викрили канал поставки міндобрив із Росії (фото)



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Під час обшуків виявлено близько 1 тис. тонн мінеральних добрив Фото: Офіс генпрокурора

Виробники міндобрив з РФ організували канал постачання мінеральних добрив в обхід антидемпінгових мит

Прокуратурою Києва спільно з Головним управлінням ДФС у Києві та СБУ викрито протиправну діяльність вітчизняних підприємств, які налагодили схему поставок мінеральних добрив із Росії, ухиляючись від сплати податків та зборів.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, виробники мінеральних добрив з Російської Федерації, які згідно рішення РНБО від 2 травня 2018 року внесені до санкційного списку, організували канал постачання мінеральних добрив в обхід антидемпінгових мит. Це дозволило дистриб’юторам протягом 2014-2018 років реалізовувати мінеральні добрива на території України за демпінговими цінами та ухилятись від сплати обов’язкових платежів.

Посадові особи вітчизняних підприємств вносили неправдиві відомості до митної документації, вказуючи інший код, на який не встановлено антидемпінгове мито. Вказані дії призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування проведено низку санкціонованих обшуків та оглядів на підприємствах в 15 областях України, під час яких виявлено та вилучено первинні документи, які свідчать про протиправну діяльність, чорнові записи, митні декларації, близько 1 тис. тонн мінеральних добрив та електронні носії інформації.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Відповідні зразки мінеральних добрив направлено на експертизу.