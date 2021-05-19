Прикордонник за хабарі допомагав незаконно ввозити в Україну «євробляхи»

СБУ викрила посадовців Держприкордонслужби на хабарництві: за гроші «допомагали» завозити євробляхи в Україну

Зловмисники отримували від 600 до 1000 доларів неправомірної вигоди лише за один автомобіль

Служба безпеки України викрила начальника одного з відділів Держприкордонслужби, який за хабарі допомагав безперешкодно ввозити в Україну автомобілі з іноземною реєстрацією. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Там зазначають, що автомобілі оформляли в режимі тимчасового ввезення до одного року через пункт пропуску Луцького прикордонного загону. До схеми посадовець залучив й інших людей, які підшукували «клієнтів» та виступали як посередники.

Зловмисники отримували від 600 до 1000 доларів неправомірної вигоди лише за один автомобіль.

Співробітники СБУ затримали одного з фігурантів кримінального провадження після отримання ним чергової частини хабаря – 3 тисяч доларів. Загальна сума задокументованої неправомірної вигоди становила 4,2 тисячі доларів.

Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії в офісах і помешканнях фігурантів та перевіряють інформацію, чи могли бути залучені до схеми митники.