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    Прикордонник за хабарі допомагав незаконно ввозити в Україну «євробляхи»

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    СБУ викрила посадовців Держприкордонслужби на хабарництві: за гроші &laquo;допомагали&raquo; завозити євробляхи в Україну - Прикордонник за хабарі допомагав незаконно ввозити в Україну «євробляхи»
    СБУ викрила посадовців Держприкордонслужби на хабарництві: за гроші «допомагали» завозити євробляхи в Україну
    Фото: СБУ

    Зловмисники отримували від 600 до 1000 доларів неправомірної вигоди лише за один автомобіль

    Служба безпеки України викрила начальника одного з відділів Держприкордонслужби, який за хабарі допомагав безперешкодно ввозити в Україну автомобілі з іноземною реєстрацією. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

    Там зазначають, що автомобілі оформляли в режимі тимчасового ввезення до одного року через пункт пропуску Луцького прикордонного загону. До схеми посадовець залучив й інших людей, які підшукували «клієнтів» та виступали як посередники.

    Зловмисники отримували від 600 до 1000 доларів неправомірної вигоди лише за один автомобіль.

    Співробітники СБУ затримали одного з фігурантів кримінального провадження після отримання ним чергової частини хабаря – 3 тисяч доларів. Загальна сума задокументованої неправомірної вигоди становила 4,2 тисячі доларів.

    Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії в офісах і помешканнях фігурантів та перевіряють інформацію, чи могли бути залучені до схеми митники.

    Теги: прикордонники СБУ Держприкордонслужба автомобіль євробляхери
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    Прикордонник за хабарі допомагав незаконно ввозити в Україну «євробляхи»