Серйозна ДТП під Києвом: одна автівка вилетіла на тротуар поряд із зупинкою (фото, відео)

Лоб у лоб зіткнулися дві автівки

Сьогодні, 19 травня, під Києвом на Новоірпінській трасі, у мікрорайоні Романівки в Ірпені, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Як повідомляється у Facebook-спільноті «Громада мікрорайону Романівка. Ірпінь», за попередніми даними, Mercedes їхав із перевищенням швидкості. Сталося лобове зіткнення з Opel, який теж ймовірно порушив правила.

Внаслідок удару Mercedes, збивши металеву загорожу, вилетів на тротуар поряд із автобусною зупинкою, клубом і магазином і загорівся.

Власник магазину електротехніки вогнегасником вчасно загасив автомобіль до приїзду медиків і пожежних.

Літнього водія Opel забрала швидка.

Як повідомлялося, у ніч на 19 травня на Столичному шосе мотоцикліст на Honda на високій швидкості в‘їхав в автомобіль Hyundai. У результаті зіткнення водій двоколісного помер на місці ДТП.