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    Серйозна ДТП під Києвом: одна автівка вилетіла на тротуар поряд із зупинкою (фото, відео)

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    Mercedes, збивши металеву загорожу, вилетів на тротуар&nbsp; - Серйозна ДТП під Києвом: одна автівка вилетіла на тротуар поряд із зупинкою (фото, відео)
    Mercedes, збивши металеву загорожу, вилетів на тротуар 
    Фото: Громада мікрорайону Романівка. Ірпінь

    Лоб у лоб зіткнулися дві автівки

    Сьогодні, 19 травня, під Києвом на Новоірпінській трасі, у мікрорайоні Романівки в Ірпені, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Як повідомляється у Facebook-спільноті «Громада мікрорайону Романівка. Ірпінь», за попередніми даними, Mercedes їхав із перевищенням швидкості. Сталося лобове зіткнення з Opel, який теж ймовірно порушив правила.

    Внаслідок удару Mercedes, збивши металеву загорожу, вилетів на тротуар поряд із автобусною зупинкою, клубом і магазином і загорівся.

    Власник магазину електротехніки вогнегасником вчасно загасив автомобіль до приїзду медиків і пожежних.

    Літнього водія Opel забрала швидка.

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    Серйозна ДТП під Києвом: одна автівка вилетіла на тротуар поряд із зупинкою (фото, відео)
    Серйозна ДТП під Києвом: одна автівка вилетіла на тротуар поряд із зупинкою (фото, відео)
    Серйозна ДТП під Києвом: одна автівка вилетіла на тротуар поряд із зупинкою (фото, відео)
    Серйозна ДТП під Києвом: одна автівка вилетіла на тротуар поряд із зупинкою (фото, відео)

    Як повідомлялося, у ніч на 19 травня на Столичному шосе мотоцикліст на Honda на високій швидкості в‘їхав в автомобіль Hyundai. У результаті зіткнення водій двоколісного помер на місці ДТП.

    Теги: ДТП водій Київщина Ірпінь автомобіль
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    Серйозна ДТП під Києвом: одна автівка вилетіла на тротуар поряд із зупинкою (фото, відео)