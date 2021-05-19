Проєкт «Стіна». Держприкордонслужба повідомила результати (документ)

Будівництво «Стіни» може розтягнутися на 10 років, а його вартість може бути 6,2 млрд грн

В адміністрації Державної прикордонної служби не відповіли, чому були допущені втрати з бюджету

Державна прикордонна служба України виконала роботи з реалізації проєкту «Стіна» на 51,4%. Про це йдеться у відповіді Держприкордонслужби на запити експертної організації StateWatch.

Окрім того, Державна аудиторська служба встановила, що посадовим особам Держприкордонслужби знадобилося майже п’ять років для розробки законопроєктів задля звільнення прикордонних військ від відшкодування втрат лісогосподарського та сільськогосподарського виробництва через облаштування кордону.

Повільна розробка необхідних законів зумовила покриття державним коштом упродовж 2018–2019 років втрат господарств на суму майже 10 млн грн. І це при тому, що Чернігівська, Сумська, Харківська та Луганська облдержадміністрації впродовж 2015–2016 років мали безоплатно передати 15 земельних ділянок для розміщення відділів прикордонної служби. Однак таких заходів не здійснили.

В Адміністрації Державної прикордонної служби не відповіли на запит StateWatch, чому були допущені втрати з бюджету.

Проєкт «Стіна» було анонсовано ще у 2014 році. Завершення робіт планувалося у 2018 році, однак неодноразово переносилося.

У 2020 році Держприкордонслужба надіслала до зацікавлених центральних органів виконавчої влади проєкт розпорядження КМУ щодо внесення змін до Плану заходів проєкту «Стіна», яким передбачено завершення будівництва на кордоні з РФ у 2025 році. У цьому ж проєкті Держприкордонслужба просила збільшити обсяг фінансування на 4,5 млрд грн, хоча на момент його подання фактично вже було витрачено 1,7 млрд грн.

У разі, якщо цей проєкт розпорядження буде затверджено, будівництво «Стіни» розтягнеться на 10 років, а його вартість становитиме 6,2 млрд грн.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 14 травня 2021 року. Рішення передбачає збільшення видатків на безпеку та оборону України