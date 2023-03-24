Прикордонники викрили прихильника РФ серед священників, якого тримають в Україні «шмутки»

У батюшки виявлено недійсний паспорт та тісні зв’язки з Росією

3Українські прикордонники викрили ще одного священника на території України, який є прихильником «русского міра». Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У батюшки був недійсний паспорт та тісні зв’язки з Росією.

«Поїхав би до РФ, але «квартири та «шмутки» тримають», – писав він в одному з листувань.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Отримувачем цього повідомлення виявився абонент з російськими номерами. Троє з останніх десяти контактів чоловіка були з підписом «Москва».

«Тепер «молитву» отця слухатиме Служба безпеки України», – додали в ДПСУ.

Раніше на в’їзді до Києва затримали священника, в підвалі якого окупанти утримували волонтерів.

Крім того, підозру отримав священник Московського патріархату на Закарпатті.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також СБУ затримала священника Московського патріархату, який збирав розвіддані про оборону Сумщини.