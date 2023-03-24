Прикордонники викрили прихильника РФ серед священників, якого тримають в Україні «шмутки»
У батюшки виявлено недійсний паспорт та тісні зв’язки з Росією
3Українські прикордонники викрили ще одного священника на території України, який є прихильником «русского міра». Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.
У батюшки був недійсний паспорт та тісні зв’язки з Росією.
«Поїхав би до РФ, але «квартири та «шмутки» тримають», – писав він в одному з листувань.
Отримувачем цього повідомлення виявився абонент з російськими номерами. Троє з останніх десяти контактів чоловіка були з підписом «Москва».
«Тепер «молитву» отця слухатиме Служба безпеки України», – додали в ДПСУ.
Раніше на в’їзді до Києва затримали священника, в підвалі якого окупанти утримували волонтерів.
Крім того, підозру отримав священник Московського патріархату на Закарпатті.
Також СБУ затримала священника Московського патріархату, який збирав розвіддані про оборону Сумщини.
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