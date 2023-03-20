Не вийшло особисто, використали інтернет: московські священники написали Зеленському звернення

Московські попи переконують, що роблять дуже багато корисного для України

У своєму зверненні синод церкви й надалі просить Зеленського не забирати в них Києво-Печерську лавру

Після невдалої спроби зустрітися з Володимиром Зеленським особисто, представники Московського патріархату опублікувала у себе на сайті звернення до президента. Про це повідомляє пресслужба УПЦ МП

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У своєму зверненні синод церкви й надалі просить Зеленського не забирати в них Києво-Печерську лавру. «Шанобливо звертаємось до Вас як глави Держави і гаранта дотримання норм Конституції України — забезпечити конституційне право на свободу совісті та віросповідання для вірян Української Православної Церкви, не допустити прийняття антиконституційних законів проти Церкви, що перебувають на розгляді у Верховній Раді України, а також зробити все належне, щоб духовенство, чернецтво і віряни Української Православної Церкви могли і надалі звершувати своє служіння у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі».

Також Московські попи переконують, що нічого поганого не зробили і навіть, навпаки, роблять дуже багато корисного для України.

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Зокрема у своєму зверненні синод зазначив, що церква:

«виховує паству любити свою Батьківщину»;

«вона першою серед релігійних організацій рішуче засудила цю військову агресію і закликала своїх вірян стати на захист рідної землі»;

«її парафіяни нині перебувають у лавах ЗСУ»;

«вона надає матеріальну допомогу військовослужбовцям, вимушеним переселенцям та іншим категоріям населення, які опинились у важких обставинах»;

«її священнослужителі із гуманітарними вантажами їздять в міста і села, що особливо постраждали від війни»;

«вона відстоює територіальну цілісність і суверенітет нашої держави та рішуче засуджує російську військову агресію проти України».

Також церква порахувала, що у Верховній Раді зареєстровано дев’ять законопроєктів, спрямованих на припинення діяльності УПЦ МП, і попросила завадити їх ухваленню.

Нагадаємо, члени священного синоду УПЦ прийшли до Офісу президента щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.