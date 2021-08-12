Привласнення 26,8 млн: суд взяв під варту заступника мера Миколаївської міськради

Суд застосував до посадовця запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативною внесення застави

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику мера Миколаївської міськради, підозрюваному у розкраданні 27 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба САП.

«12 серпня 2021 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженого прокурором САП, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику мера Миколаївської міськради, одному із підозрюваних у заволодінні 26,8млн гривень бюджетних коштів під час виконання робіт з реконструкції Соборної площі у Миколаєві», - йдеться в повідомленні.

Так, суд застосував до посадовця запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативною внесення застави у розмірі 3,5 млн гривень.

У разі внесення застави на заступника мера Миколаївської міськради покладуть наступні обов'язки: прибувати за першим викликом; повідомляти про зміну місця проживання та/або роботи; не відлучатися з Миколаєва без дозволу; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, здати закордонні паспорти і носити електронний браслет.

Нагадаємо, НАБУ викрило посадовців Миколаївської міськради на розкраданні 27 млн грн. Учасниками схеми слідство вважає вісім осіб:

заступника Миколаївського міського голови;

першого заступника директора одного з департаментів Миколаївської міської ради;

директорів шести приватних компаній, один із яких є чинним депутатом Одеської міськради.

Посадовців Миколаївської міськради та двох керівників компаній затримали, іншим особам повідомлено про підозру.

Всім вісьмом учасникам схеми інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України. Мера Миколаєва також повісткою викликано до НАБУ для проведення слідчих дій.

До слова, киянка «продавала» посаду голови Миколаївської ОДА за $600 тисяч.