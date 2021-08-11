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    Вбивство російського ексдепутата Вороненкова: суд завершив слідство

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    Дениса Вороненкова застрелили 23 березня 2017 року у Києві - Вбивство російського ексдепутата Вороненкова: суд завершив слідство
    Дениса Вороненкова застрелили 23 березня 2017 року у Києві
    Фото з відкритих джерел

    У ході дебатів прокурор попросив визнати обвинувачених винними у пособництві вбивству Вороненкова

    Український суд завершив слідство у справі про вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Суд перейшов до етапу дебатів. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

    У ході дебатів прокурор попросив визнати обвинувачених винними у пособництві вбивству Вороненкова та призначити для них покарання у вигляді 12 років перебування за ґратами.

    Також сторона обвинувачення хоче покарати одного з фігурантів справи ще й за незаконне зберігання зброї, призначивши йому 3 роки за ґратами.

    На наступному засіданні суду будуть заслуховувати сторону захисту.

    Нагадаємо, Вороненков був убитий 23 березня 2017 року поблизу готелю в центрі Києва. Невідомий відкрив вогонь, коли Вороненков з охоронцем йшов тротуаром. Обидва отримали поранення, однак охоронець зміг застосувати зброю у відповідь і поранив нападника. Вороненков помер на місці, вбивця - в лікарні.

    Загиблим кілером виявився учасник АТО, громадянин України 1988 року народження Павло Паршов.

    Сама справа розділена на два епізоди. У суді розглядається перша частина щодо Олександра Лося і Ярослава Тарасенка.

    Теги: прокуратура АТО суд вбивство Денис Вороненков
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    Вбивство російського ексдепутата Вороненкова: суд завершив слідство