Вбивство російського ексдепутата Вороненкова: суд завершив слідство

У ході дебатів прокурор попросив визнати обвинувачених винними у пособництві вбивству Вороненкова

Український суд завершив слідство у справі про вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Суд перейшов до етапу дебатів. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

У ході дебатів прокурор попросив визнати обвинувачених винними у пособництві вбивству Вороненкова та призначити для них покарання у вигляді 12 років перебування за ґратами.

Також сторона обвинувачення хоче покарати одного з фігурантів справи ще й за незаконне зберігання зброї, призначивши йому 3 роки за ґратами.

На наступному засіданні суду будуть заслуховувати сторону захисту.

Нагадаємо, Вороненков був убитий 23 березня 2017 року поблизу готелю в центрі Києва. Невідомий відкрив вогонь, коли Вороненков з охоронцем йшов тротуаром. Обидва отримали поранення, однак охоронець зміг застосувати зброю у відповідь і поранив нападника. Вороненков помер на місці, вбивця - в лікарні.

Загиблим кілером виявився учасник АТО, громадянин України 1988 року народження Павло Паршов.

Сама справа розділена на два епізоди. У суді розглядається перша частина щодо Олександра Лося і Ярослава Тарасенка.