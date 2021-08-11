Брат Єрмака виграв апеляцію в нардепа Лероса

Суд визнав заяви нардепа Лероса про брата Єрмака недостовірною інформацією

Київський апеляційний суд розглянув позов Дениса Єрмака проти народного депутата Гео Лероса та скасував рішення Печерського райсуду і задовольнив вимоги позивача. Про це повідомили виданню Інтерфакс-Україна у суді.

«Суд визнав недостовірною інформацію і такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію Єрмака, поширену на сторінці Лероса у Fаcebook, а саме: «Відео докази, як Єрмак через свого брата барижить державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонки (привіт з РФ), ну і, звісно, заробіток на державі», - зазначили у суді.

Там додають, що суд зобов'язав Лероса спростувати інформацію щодо Єрмака шляхом розміщення у Fаcebook тексту такого змісту: «Поширена мною інформація про те, що Денис Єрмак на замовлення або з інших причин виконує корупційні діяння щодо «продажу» державних посад є недостовірною і не відповідає дійсності».

Нагадаємо, 29 березня, нардеп від «Слуги народу» Гео Лерос виклав відео, на яких брат глави Офісу президента Андрія Єрмака – Денис Єрмак – обговорює питання призначення на різні державні посади.

Відео депутат Лерос виклав у Facebook. Реакція Єрмака не забарилася. «Сьогодні мною будуть подані заяви до СБУ та ДБР щодо розповсюдженого відео з моїм братом Єрмаком Денисом. Я хочу, щоб було проведено всебічне розслідування обставин здійснення цих записів, передусім їх достовірності, всіх фактів, а також хто і на чиє замовлення це робив, як ці записи опинилися у Geo Leros», – написав глава Офісу президента у Facebook.

Як повідомлялось, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрила справу через корупційний скандал, пов'язаний з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Провадження відкрито за фактом можливого зловживання впливом під час призначення осіб на посади до органів державної влади.

Згодом стало відомо, що ДБР порушило справу щодо нардепа Героса, який оприлюднив «плівки Єрмака».

Як відомо, президент Володимир Зеленський не збирається реагувати на скандал з оприлюдненням відеозаписів, на яких брат очільника Офісу президента Андрія Єрмака Денис обговорює призначення на державні посади.

«Ви хочете, щоб президент реагував на кожен пост у фейсбуці?», - так відповіла речниця Офісу президента Юлія Мендель питанням на питання журналіста «Главкома» про те, чи слід очікувати реакцію на скандальне відео від глави держави.