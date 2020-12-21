Детективи НАБУ вручили підозру Гладковському-молодшому

Гладковського підозрюють в одержанні хабара на майже мільйон гривень

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру сину колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського Ігорю.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ і САП.

«До реалізації цієї злочинної схеми особи (Віталій Жуков і Андрій Рогоза – ред.) з метою отримання переваг для вищевказаного товариства під час фінансово-господарських відносин з державними підприємствами – учасниками Концерну залучили особу, близький родич якої на той час обіймав посади в Раді національної безпеки і оборони України та в Міжвідомчій комісії з питань оборонно-промислового комплексу», – інформують у прокуратурі.

За інформацією ЗМІ, йдеться про сина Олега Гладковського Ігоря. За версією слідства, він одержав від Рогози та Жукова 950 тисяч грн за вплив через батька на ухвалення рішення генеральним директором Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» в інтересах ТОВ «Оптимумспецдеталь». Йдеться про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у сумі 7 млн грн від «Укрспецекспорту» на користь ДП «Житомирський бронетанковий завод», який пізніше перерахував гроші ТОВ «Оптимумспецдеталь». Після легалізації коштів Гладковському-молодшому й передалі 950 тис. грн.

Слідство встановило, що приблизно з 8 травня 2015 року Жуков, який вже працював у державному концерні «Укроборонпром», та його друг Андрій Рогоза, маючи досвід ведення господарської діяльності з постачання специфічних товарів для оборонної галузі, розробили план постачання таких товарів для «Укроборонпрому» з метою збагачення та одержання швидких прибутків. Зокрема, йшлося про деталі та комплектуючих для бронетехніки та озброєння з можливістю ухилення від сплати податків.

Для виконання цього плану Жуков та Рогоза залучили й інших осіб – Ігоря Волохача (в 2015 році був власником ТОВ «Оптимумспецдеталь» та директором), Романа Чубу (пізніше став власником і директором фірми «Оптимумспецдеталь») та Олени Іванюк (виконувала роль бухгалтера). Пізніше була організована схема за допомогою компанії «Оптимумспецдеталь»: використовували її документи, подавали податкову звітність та підписували документи за вказівкою Рогози та Жукова.

Товари для постачання підприємствам ДК «Укроборонпром» Рогоза купляв за готівку, тому вони фактично легального джерела походження не мали. З метою маскування реального походження та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом; збільшення податкової діяльності, Рогоза та Жуков використовували низку приватних компаній для проведення безготівкових операцій. Це призводило до підвищення собівартості товарів і можливості ухилення від сплати податків.

У зв'язку з цим у період з 8 травня 2015 року до 16 серпня 2018 року Жуков безпосередньо звернувся до осіб, які сприяли своїми діями фактично легалізації цих коштів, а саме до Артема Болдарева та в подальшому до Олександра Хомича. Останній разом із іншими особами через низку приватних фірм провели для «Оптимумспецдеталь» ці операції із легалізації товарів, які Рогоза придбав за готівку. В результаті такої діяльності з використанням ТОВ «Оптимумспецдеталь» Рогоза і Жуков одержали в своє розпорядження загальну суму в 49,34 млн грн, які були отримані внаслідок ухилення від сплати податків.

З метою маскування початкового незаконного походження коштів Рогоза і Жуков у вказаний період через банківські рахунки було проведено низку господарських операцій через приватні компанії, підконтрольні вищевказаним Болдареву та Фомичу. Операції проводилися з рахунками ТОВ «Оптимумспецдеталь», на які надходили кошти від державних підприємств з ДК «Укроборонпром», за вказівкою Жукова та Рогози здійснювалися за допомоги бухгалтера Іванюк перерахунок через клієнт-банкінг на вказані приватні фірми, підконтрольні Болдареву та Фомичу. В результаті ці компанії виявилися фіктивними. Таким чином, одержані кошти Жуковим та Рогозою від ДП-учасників «Укроборонпром» були легалізовані через використання цих компаній. Прокурор додав, що низки директорів цих компаній, через які «відмивалися» кошти, були засуджені вироками судів за фіктивне підприємництво, яке наразі декриміналізоване.