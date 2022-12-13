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Прокуратура оголосила підозру депутату Держдуми, який є уродженцем Маріуполя

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Прокуратура оголосила підозру депутату Держдуми, який є уродженцем Маріуполя
Підозрюваний голосував за прийняття до складу РФ Луганської, Запорізької, Донецької та Херсонської областей
фото з відкритих джерел

Депутат періодично відвідував тимчасово окуповані території України

Офіс генпрокурора оголосив про підозру депутату Держдуми РФ, який є уродженцем Маріуполя. Про це повідомляє пресслуба прокуратури.

«Підозрюваний взяв участь у голосуванні за прийняття до складу РФ Луганської, Запорізької, Донецької та Херсонської областей», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що депутат періодично відвідував тимчасово окуповані території України, які знаходились під контролем збройних сил РФ і терористичної організації «ДНР». Також він неодноразово передавав військове та інше обладнання для використання у боротьбі зі Збройними силами України.

Крім того, підозрюваний сприяв у захопленні окупантами міста Маріуполь.

В ході досудового розслідування у нього виявлено 11 об’єктів нерухомості у м. Києві. Наразі до суду направлено клопотання щодо накладення арешту на це майно.

Кримінальну справу відкрито за статтею «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України».

Раніше СБУ вручила підозру священнику Києво-Печерської лаври, який прославляв Росію.

Теги: війна росія окупанти Україна

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