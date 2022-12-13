Прокуратура оголосила підозру депутату Держдуми, який є уродженцем Маріуполя

Підозрюваний голосував за прийняття до складу РФ Луганської, Запорізької, Донецької та Херсонської областей

Депутат періодично відвідував тимчасово окуповані території України

Офіс генпрокурора оголосив про підозру депутату Держдуми РФ, який є уродженцем Маріуполя. Про це повідомляє пресслуба прокуратури.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Підозрюваний взяв участь у голосуванні за прийняття до складу РФ Луганської, Запорізької, Донецької та Херсонської областей», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що депутат періодично відвідував тимчасово окуповані території України, які знаходились під контролем збройних сил РФ і терористичної організації «ДНР». Також він неодноразово передавав військове та інше обладнання для використання у боротьбі зі Збройними силами України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, підозрюваний сприяв у захопленні окупантами міста Маріуполь.

В ході досудового розслідування у нього виявлено 11 об’єктів нерухомості у м. Києві. Наразі до суду направлено клопотання щодо накладення арешту на це майно.

Кримінальну справу відкрито за статтею «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України».

Раніше СБУ вручила підозру священнику Києво-Печерської лаври, який прославляв Росію.