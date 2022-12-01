СБУ вручила підозру священнику Києво-Печерської лаври, який прославляв Росію (фото)

У ході досудового розслідування встановлено факт протиправних дій одного із священнослужителів

Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру організаторам богослужіння, під час якого у Києво-Печерській Лаврі вихваляли «русскій мір». Про це повідомляє пресслужба відомства.

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У ході досудового розслідування встановлено факт протиправних дій одного із священнослужителів і його спільників, які брали участь у тій службі. Це підтверджено відповідними експертними дослідженнями.

Так, вказані особи підозрюються у вчиненні правопорушень за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників, вчинене групою осіб).

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Як повідомлялося, настоятель Києво-Печерської лаври, митрополит УПЦ Московського патріархату Павло Лебідь прокоментував скандал, який розгорівся довкола богослужінь, на якому священнослужителі УПЦ московського патріархату нібито прославляють Росію.

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Лебідь опосередковано підтвердив автентичність відео з молитвою за Росію в одному з храмів лаври. Як заявив настоятель Києво-Печерської лаври у відеозверненні, отця Захарія, який виконував «світську пісню», відсторонено від ведення служб.

Нагадаємо, одразу після вказаного інциденту у Києво-Печерській Лаврі очільник СБУ Василь Малюк заявив, що він не залишиться без належної реакції спецслужби.

«Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала росія проти України, чекає на «пробудження матушкі-русі», мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян. І ми не допустимо таких проявів», – заявив керівник СБУ Василь Малюк.

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Як повідомлялось, священник Православної церкви України Михайло Омелян опублікував відео, на якому нібито під час богослужіння 12 листопада у Києво-Печерській Лаврі моляться за РФ.