Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

СБУ вручила підозру священнику Києво-Печерської лаври, який прославляв Росію (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ вручила підозру священнику Києво-Печерської лаври, який прославляв Росію (фото)
У Києво-Печерській лаврі моляться за РФ
фото: пресслужба СБУ

У ході досудового розслідування встановлено факт протиправних дій одного із священнослужителів

Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру організаторам богослужіння, під час якого у Києво-Печерській Лаврі вихваляли «русскій мір». Про це повідомляє пресслужба відомства.

У ході досудового розслідування встановлено факт протиправних дій одного із священнослужителів і його спільників, які брали участь у тій службі. Це підтверджено відповідними експертними дослідженнями.

Так, вказані особи підозрюються у вчиненні правопорушень за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників, вчинене групою осіб).

Як повідомлялося, настоятель Києво-Печерської лаври, митрополит УПЦ Московського патріархату Павло Лебідь прокоментував скандал, який розгорівся довкола богослужінь, на якому священнослужителі УПЦ московського патріархату нібито прославляють Росію.

5 фото
На весь екран

Лебідь опосередковано підтвердив автентичність відео з молитвою за Росію в одному з храмів лаври. Як заявив настоятель Києво-Печерської лаври у відеозверненні, отця Захарія, який виконував «світську пісню», відсторонено від ведення служб.

Нагадаємо, одразу після вказаного інциденту у Києво-Печерській Лаврі очільник СБУ Василь Малюк заявив, що він не залишиться без належної реакції спецслужби.

«Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала росія проти України, чекає на «пробудження матушкі-русі», мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян. І ми не допустимо таких проявів», – заявив керівник СБУ Василь Малюк.

Як повідомлялось, священник Православної церкви України Михайло Омелян опублікував відео, на якому нібито під час богослужіння 12 листопада у Києво-Печерській Лаврі моляться за РФ.

Читайте також:

Теги: церква СБУ державна зрада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Лавра стане частиною ПЦУ». Перше інтерв’ю монаха, який перейшов до помісної церкви
2 квiтня, 2021, 14:00
Лікарі сьогодні проводять митрополиту Іонафану операцію на відкритому серці
Митрополит Московської церкви, якому СБУ оголосила підозру, потрапив у лікарню
29 листопада, 11:57
Проводиться огляд території та приміщень монастиря для виявлення заборонених до обігу предметів
СБУ проводить обшуки у Мукачівській єпархії Московської церкви (фото)
Вчора, 09:20

Події в Україні

Україна провела обмін полоненими. 50 військових повернулися додому (фото)
Україна провела обмін полоненими. 50 військових повернулися додому (фото)
Правоохоронці знайшли масове поховання закатованих українців на Херсонщині (фото)
Правоохоронці знайшли масове поховання закатованих українців на Херсонщині (фото)
Нардеп нагадав, що мобілізація в Україні не завершується
Нардеп нагадав, що мобілізація в Україні не завершується
В Ізмаїлі демонтовано пам’ятник Суворову
В Ізмаїлі демонтовано пам’ятник Суворову
СБУ вручила підозру священнику Києво-Печерської лаври, який прославляв Росію (фото)
СБУ вручила підозру священнику Києво-Печерської лаври, який прославляв Росію (фото)
Вкрадений у Херсоні єнот покусав колаборанта Сальдо (відео)
Вкрадений у Херсоні єнот покусав колаборанта Сальдо (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
287K
Війна триватиме 10 днів: оприлюднено початкові плани РФ щодо окупації України
69K
Розвідка повідомила, яка доля чекає на затриманих священників Московської церкви
59K
Системи захисту Patriot: Польща розсекретила плани Німеччини щодо України
56K
Який вигляд має пошкоджена рашистами високовольтна електропідстанція – відео «Укренерго»
51K
Арестович озвучив реальні втрати України на війні
43K
У Росії закінчується час

Новини

Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини
Сьогодні, 14:56
У столиці проходить щорічний Київський Безпековий Форум (пряма трансляція)
Сьогодні, 12:30
Відключення світла в Україні: російські пропагандисти готові запустити нові фейки
Сьогодні, 11:33
Повернення до цензури? Опозиція розкритикувала законопроєкт про медіа
Сьогодні, 10:25
Окупанти обладнують лінію оборони, щоб зупинити ЗСУ на двох напрямках
Сьогодні, 07:07
Порошенко спрогнозував долю патріарху Кирилу
Вчора, 20:23

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту