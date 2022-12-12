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Наводили ракети на школи і пологові будинки: агентки Кремля отримали підозри

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Наводили ракети на школи і пологові будинки: агентки Кремля отримали підозри
Слідчі Служби безпеки повідомили трьом фігуранткам про підозру у держзраді
СБУ

Агенти передавали ворогу локації електричних підстанцій та соціальних об’єктів

Служба безпеки України знешкодила російську агентурну мережу спецслужб РФ в результаті спецоперації в Донецькій області. Зловмисники збирали розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони на території Бахмута і Торецька. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що агенти передавали ворогу локації електричних підстанцій та соціальних об’єктів, серед яких школи, пологові будинки і студентські гуртожитки. Отримані відомості окупанти планували використати для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських містах.

«Однак, співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили, задокументували злочинну діяльність і затримали учасників російської агентурної групи. Серед затриманих – троє місцевих мешканок, яких підконтрольне РФ «МБД «ДНР» завербувало після початку повномасштабного вторгнення», – йдеться в повідомленні.

Наводили ракети на школи і пологові будинки: агентки Кремля отримали підозри фото 1

Зловмисники отримали російські паспорти, які планували використати для виїзду до країни-агресора у разі успішного виконання ворожих завдань. Для збору розвідінформації агенти особисто обходили територію населених пунктів і робили позначки на електронних картах. Потім отриману інформацію передавали своєму «зв’язковому», який перебуває у тимчасово захопленій Горлівці. А він вже «звітував» куратору агентурної мережі. Нею виявилась заступниця керівника підконтрольного РФ місцевого «МБД «ДНР».

Наводили ракети на школи і пологові будинки: агентки Кремля отримали підозри фото 2

Для комунікації агенти використовували заздалегідь відпрацьований анонімний канал інтернет-звʼязку. Саме через нього пересилали координати українських об’єктів з матеріалами фото-, відеофіксації та детальним описом.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисниць правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами законспірованого листування з ворогом та паспорти РФ.

Наводили ракети на школи і пологові будинки: агентки Кремля отримали підозри фото 3
Наводили ракети на школи і пологові будинки: агентки Кремля отримали підозри фото 4

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили трьом фігуранткам про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності ворожої агентури.

Раніше повідомлялося, що СБУ викрила диякона Московської церкви, який агітував за приєднання Запоріжжя до РФ.

Теги: СБУ війна росія окупанти Україна

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