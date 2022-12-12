Наводили ракети на школи і пологові будинки: агентки Кремля отримали підозри

Агенти передавали ворогу локації електричних підстанцій та соціальних об’єктів

Служба безпеки України знешкодила російську агентурну мережу спецслужб РФ в результаті спецоперації в Донецькій області. Зловмисники збирали розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони на території Бахмута і Торецька. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Зазначається, що агенти передавали ворогу локації електричних підстанцій та соціальних об’єктів, серед яких школи, пологові будинки і студентські гуртожитки. Отримані відомості окупанти планували використати для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських містах.

«Однак, співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили, задокументували злочинну діяльність і затримали учасників російської агентурної групи. Серед затриманих – троє місцевих мешканок, яких підконтрольне РФ «МБД «ДНР» завербувало після початку повномасштабного вторгнення», – йдеться в повідомленні.

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Зловмисники отримали російські паспорти, які планували використати для виїзду до країни-агресора у разі успішного виконання ворожих завдань. Для збору розвідінформації агенти особисто обходили територію населених пунктів і робили позначки на електронних картах. Потім отриману інформацію передавали своєму «зв’язковому», який перебуває у тимчасово захопленій Горлівці. А він вже «звітував» куратору агентурної мережі. Нею виявилась заступниця керівника підконтрольного РФ місцевого «МБД «ДНР».

Для комунікації агенти використовували заздалегідь відпрацьований анонімний канал інтернет-звʼязку. Саме через нього пересилали координати українських об’єктів з матеріалами фото-, відеофіксації та детальним описом.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисниць правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами законспірованого листування з ворогом та паспорти РФ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили трьом фігуранткам про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності ворожої агентури.

Раніше повідомлялося, що СБУ викрила диякона Московської церкви, який агітував за приєднання Запоріжжя до РФ.