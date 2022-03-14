Прокуратура окремо розслідуватиме сексуальні злочини російських окупантів

У правоохоронців є складність з отриманням інформації від постраждалих на окупованих територіях

Офіс генерального прокурора відкриває окремий напрямок для розслідування сексуальних злочинів, вчинених російськими окупантами. Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова під час національного телемарафону.

«Увесь світ має розуміти, хто взагалі в цій країні нацист. І точно нацисти – це не ті мирні жителі, які потерпають, а ті, хто приходять, окуповують, грабують, вбивають, ґвалтують. Ми зараз окремо ще робимо напрямок – це сексуальні злочини. Неприємна тема, але про неї так само треба говорити. І те, що бачимо ми, це - жахливі історії, які так само будуть тягнутися ще не один рік, для реабілітації цих людей, і так далі», — розповіла вона.

Венедіктова зазначила, що правоохоронцям потрібні заяви від жертв, однак наразі є складність з отриманням інформації від постраждалих на окупованих територіях.

«З окупованими територіями дуже складно працювати у цій сфері і в цьому напрямку. Ми бачимо вже це у Київській області, у Сумській області, тощо. Нам треба юридично обґрунтована підстава для того, щоб ми почали рухатися у кримінальній і у медичній площинах. Тут потрібна допомога людям, усіляка: і фізична, і психологічна тощо. Тому проблема ця є, вона є, за оперативними даними, дуже вже значуща. Не можна замовчувати і вже зараз треба піднімати це (питання. – Ред.)», — пояснила генпрокурорка.

Вона зазначила, що наразі прокурори зосереджені на безпосередніх провадженнях, які стосуються не тільки воєнних злочинів, а і таких категорій, як держзрада, шпигуни, диверсанти тощо.

Як повідомлялося, в армії російського агресора легалізували мародерство. Випадки мародества супроводжуються вбивствами, катуванням, зґвалтуванням, в тому числі – неповнолітніх.