Рашисти вбили українського науковця у Ворзелі

65-річний Василь Кладько поїхав у Ворзель, щоби вивезти звідти свою сім’ю

Професора Національної академії наук розстріляли під Києвом

Російські окупанти розстріляли у Ворзелі на Київщині фізика-експериментатора, заступника директора Інституту фізики напівпровідників імені Вадима Лашкарьова НАН України Василя Кладька. Про це повідомила пресслужба Національної академії наук України.

«Відділення фізики і астрономії НАН України з глибоким сумом сповіщає, що 13 березня ц.р. у Ворзелі російські окупанти варварськи розстріляли чудового фізика-експериментатора, багаторічного завідувача відділу і заступника директора Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, премії ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, професора, члена-кореспондента НАН України Василя Петровича Кладька», – йдеться в повідомленні.

65-річний Кладько поїхав у Ворзель, щоби вивезти звідти свою сім’ю.

Дружина та онуки через суттєве погіршення ситуації виїхати встигли, він же затримався, коли у Ворзель зайшли російські окупанти.

«А далі сталося, що сталося, і причини чого, крім їхніх намірів знищення України і українців, невідомі», – заявили в НАН.

Нагадаємо,російські окупаційні війська 13 березня у Ірпені розстріляли кореспондента американського газети Time. Також журналістка Тетяна Попова опублікувала відео зі своїм іноземним колегою Гійомом Бріке, який ледь вижив після зустрічі з російськими окупантами.

Також нагадаємо, що на Луганщині окупанти вбили відомого волонтера-інваліда.