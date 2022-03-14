  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Рашисти вбили українського науковця у Ворзелі

    65-річний Василь Кладько поїхав у Ворзель, щоби вивезти звідти свою сім&rsquo;ю - Рашисти вбили українського науковця у Ворзелі
    65-річний Василь Кладько поїхав у Ворзель, щоби вивезти звідти свою сім’ю
    фото: Національна академія наук України

    Професора Національної академії наук розстріляли під Києвом

    Російські окупанти розстріляли у Ворзелі на Київщині фізика-експериментатора, заступника директора Інституту фізики напівпровідників імені Вадима Лашкарьова НАН України Василя Кладька. Про це повідомила пресслужба Національної академії наук України.

    «Відділення фізики і астрономії НАН України з глибоким сумом сповіщає, що 13 березня ц.р. у Ворзелі російські окупанти варварськи розстріляли чудового фізика-експериментатора, багаторічного завідувача відділу і заступника директора Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, премії ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, професора, члена-кореспондента НАН України Василя Петровича Кладька», – йдеться в повідомленні.

    65-річний Кладько поїхав у Ворзель, щоби вивезти звідти свою сім’ю.

    Дружина та онуки через суттєве погіршення ситуації виїхати встигли, він же затримався, коли у Ворзель зайшли російські окупанти.

    «А далі сталося, що сталося, і причини чого, крім їхніх намірів знищення України і українців, невідомі», – заявили в НАН.

    Нагадаємо,російські окупаційні війська 13 березня у Ірпені розстріляли кореспондента американського газети Time. Також журналістка Тетяна Попова опублікувала відео зі своїм іноземним колегою Гійомом Бріке, який ледь вижив після зустрічі з російськими окупантами.

    Також нагадаємо, що на Луганщині окупанти вбили відомого волонтера-інваліда.

    Теги: окупанти війна обстріл Київщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рашисти вбили українського науковця у Ворзелі