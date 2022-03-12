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    Події в Україні

    Міноборони Росії легалізувало мародерство в Україні

    Окупанти крадуть не лише пальне, а і продукти та техніку - Міноборони Росії легалізувало мародерство в Україні
    Окупанти крадуть не лише пальне, а і продукти та техніку
    фото з відкритих джерел

    Тепер основне завдання окупантів – закріпитися на наявних позиціях, прикриваючись місцевим населенням

    В армії російського агресора легалізували мародерство. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє у Facebook.

    У зв’язку із невдалою спробою провести блискучий наступ ворог вимушений змінити тактику. Через значні логістичні проблеми та розтягнутість комунікацій загарбники не здатні належним чином забезпечити свої підрозділи пальним, продуктами харчування, технікою, набоями та провести ротацію

    «Тепер основне завдання окупантів – закріпитися на наявних позиціях, прикриваючись місцевим населенням. При цьому підрозділи путінських військ на невизначений час залишаються відрізаними від постачання і отримали вказівку перейти на «самозабезпечення» до наступних розпоряджень. Тобто, відбирати все необхідне у місцевого населення та грабувати склади, магазини, аптеки», – заявляють у розвідці.

    «Тож кадри мародерства, які останніми днями облетіли весь світ, не поодинокі випадки. До того ж, вони супроводжуються численними випадками важких злочинів проти мирного населення: вбивства, катування, зґвалтування. В тому числі – неповнолітніх. Це цілеспрямована політика терору держави-окупанта, що заохочується її вищим керівництвом. Всі злочини окупантів фіксуються. Ті, хто їх скоює – відомі. І відплата буде неминучою», – наголосили у ГУР Міноборони.

    Раніше керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що ще 86 тисяч російських військових залишаються біля кордонів України.

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    Теги: розвідка окупанти Міноборони війна політика харчування
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    Міноборони Росії легалізувало мародерство в Україні