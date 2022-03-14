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    Події в Україні

    На Чернігівщині військові знищили командний пункт окупантів (фото)

    Українські захисники за поточну добу знищили значну кількість техніки окупантів - На Чернігівщині військові знищили командний пункт окупантів (фото)
    Українські захисники за поточну добу знищили значну кількість техніки окупантів
    фото: Оперативне командування «Північ»

    Командний пункт «Z» чернігівські оборонці помножили на нуль

    Військові частини оперативного командування «Північ», обороняючи Чернігівщину, впевнено продовжують нищити російських окупантів. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ».

    За поточну добу в результаті нанесення влучного вогневого ураження наші війська знищили командний пункт противника та значну кількість його живої сили і військової техніки.

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    На Чернігівщині військові знищили командний пункт окупантів (фото)
    На Чернігівщині військові знищили командний пункт окупантів (фото)
    На Чернігівщині військові знищили командний пункт окупантів (фото)
    На Чернігівщині військові знищили командний пункт окупантів (фото)
    На Чернігівщині військові знищили командний пункт окупантів (фото)
    На Чернігівщині військові знищили командний пункт окупантів (фото)
    На Чернігівщині військові знищили командний пункт окупантів (фото)
    На Чернігівщині військові знищили командний пункт окупантів (фото)

    Нагадаємо, вранці 14 березня українські захисники забрали у російських агресорів радіолокаційну станцію та вузол зв'язку.

    Бойові втрати російських військ з 24 лютого по 14 березня орієнтовно становлять понад 12 тисяч осіб.

    За даними Генерального штабу ЗСУ, також ворог втратив танків ‒ 389, бойових броньованих машин ‒ 1249, артилерійських систем – 150, РСЗВ – 64, засобів ППО – 34, літаків – 77, гелікоптерів – 90, автомобільної техніки – 617, кораблів /катерів – 3, цистерн з ПММ – 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8.

    Теги: Росія окупанти ЗСУ війна Чернігівщина військові
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    На Чернігівщині військові знищили командний пункт окупантів (фото)