На Чернігівщині військові знищили командний пункт окупантів (фото)

Командний пункт «Z» чернігівські оборонці помножили на нуль

Військові частини оперативного командування «Північ», обороняючи Чернігівщину, впевнено продовжують нищити російських окупантів. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ».

За поточну добу в результаті нанесення влучного вогневого ураження наші війська знищили командний пункт противника та значну кількість його живої сили і військової техніки.

Нагадаємо, вранці 14 березня українські захисники забрали у російських агресорів радіолокаційну станцію та вузол зв'язку.

Бойові втрати російських військ з 24 лютого по 14 березня орієнтовно становлять понад 12 тисяч осіб.

За даними Генерального штабу ЗСУ, також ворог втратив танків ‒ 389, бойових броньованих машин ‒ 1249, артилерійських систем – 150, РСЗВ – 64, засобів ППО – 34, літаків – 77, гелікоптерів – 90, автомобільної техніки – 617, кораблів /катерів – 3, цистерн з ПММ – 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8.