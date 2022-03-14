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    «Воюють СМСками». Російські загарбники надсилають меру Миколаєва пропозиції

    «Воюють СМСками». Російські загарбники надсилають меру Миколаєва пропозиції
    фото Олександр Сєнкевич/Facebook

    Міський голова поцікавився у рашистів, чи знають вони, де російський корабель?

    Мер Миколаєва Олександр Сенкевич отримав від російських агресорів смв-повідомлення з пропозицією «не доводити місто до гуманітарної катастрофи, подумати про громадян і своїх рідних», натякаючи на те, що буде так, як у Херсоні. Про це мер повідомив у соцмережах.

    «Олександре Федоровичу, не доводьте до гуманітарної катастрофи, подумайте про своїх громадян і родин! Для обговорення гарантій безпеки звертатися до Телеграм… Не дозволяйте націоналістам прикриватися вами! Зверніть увагу на ситуацію у Херсоні! Від ваших дій залежить Ваша подальша доля!», – йдеться у повідомленні.

    У відповідь міський голова попросив нагадати, де знаходиться російський корабель.

    «Доброго дня. Ви не підкажете, де зараз знаходиться російський корабель?. Якщо захочете здати техніку і заробити грошей, пишіть. Я все організую», – написав мер.

    Окупанти надіслали меру Миколаєва повідомлення з пропозицією здати місто

    Окупанти надіслали меру Миколаєва повідомлення з пропозицією здати місто

    «Схоже, моральний стан орків на дні. Воюють смс-ками. Але пропозиція в силі – здавайте техніку і у вас з‘явиться шанс залишитись живими», – коментує ситуацію Сенкевич.

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    Теги: Росія окупанти війна мер Миколаїв корабель Україна соціальні мережі Олександр Сенкевич
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    «Воюють СМСками». Російські загарбники надсилають меру Миколаєва пропозиції