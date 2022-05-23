Рашисти пошкодили газопровід на Луганщині
Донеччина може залишитися без газу
Російський агресор при спробі відрізати Луганщину від траси Лисичанськ – Бахмут пошкодив магістральний газопровід. Про це у Телеграмі повідомив керівник Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.
Унаслідок цього тиск у трубі впав із 15 до 5 атм, що може означати припинення газопостачання сусідній Донецькій області.
«При спробі відрізати Луганщину від траси Лисичанськ – Бахмут росіяни пошкодили газопровід великого діаметру», – написав очільник області.
Він уточнив, що на межі Луганської та Донецької областей російські загарбники, намагаючись просунутися і захопити цей автошлях, влучили у магістральний газопровід діаметром 1 200 мм. Тиск у трубі одразу впав із 15 до 5 атм, що ставить під питання подальше газопостачання сусіднього регіону. Дістатися до розгерметизованої ділянки наразі вкрай складно через активні бойові дії.
Однак, зазначив Гайдай, 36 тисяч споживачів із трьох населених пунктів Луганщини мають деякий запас блакитного палива за рахунок залишкового тиску у трубах.
Додамо, що у зв’язку з пошкодженням магістральних газопроводів та відсутності альтернативних джерел постачання природного газу до Донецької області, АТ «Донецькоблгаз» вимушено, починаючи з 14:00 години 23 травня 2022 року, припиняє розподіл природного газу своїм споживачам». Це не стосується в Донецькій області сіл Комарської та Олександрівської ОТГ, бо в цих громадах під’єднання від іншого джерела розподілу природного газу.