Рашисти пошкодили газопровід на Луганщині

Донеччина може залишитися без газу

Російський агресор при спробі відрізати Луганщину від траси Лисичанськ – Бахмут пошкодив магістральний газопровід. Про це у Телеграмі повідомив керівник Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

Унаслідок цього тиск у трубі впав із 15 до 5 атм, що може означати припинення газопостачання сусідній Донецькій області.

«При спробі відрізати Луганщину від траси Лисичанськ – Бахмут росіяни пошкодили газопровід великого діаметру», – написав очільник області.

Він уточнив, що на межі Луганської та Донецької областей російські загарбники, намагаючись просунутися і захопити цей автошлях, влучили у магістральний газопровід діаметром 1 200 мм. Тиск у трубі одразу впав із 15 до 5 атм, що ставить під питання подальше газопостачання сусіднього регіону. Дістатися до розгерметизованої ділянки наразі вкрай складно через активні бойові дії.