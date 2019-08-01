Реформа кримінальної поліції почнеться у чотирьох областях



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Кримінальну поліцію реформують Фото: Нацполіція

Першими будуть реформовані поліцейські підрозділи із боротьби з наркозлочинністю

Поліцейські підрозділи із боротьби з наркозлочинністю будуть реформовані в Закарпатській, Львівській, Херсонській та Черкаській областях. Про це заявив глава Національної поліції Сергій Князєв, повідомляє прес-служба відомства.

«Зараз обрані чотири регіони - Закарпатська, Львівська, Херсонська і Черкаська області. Керівники територіальних підрозділів повинні зрозуміти, що це перший крок реформування блоку кримінальної поліції, який потім буде направлений на всі інші служби. Ці підрозділи не є експериментальними. Вони перші, які будуть реформовані», - сказав Князєв.

Він додав, що нові потужні підрозділи будуть працювати над оперативними реалізаціями міжнародних масштабів. Тому, зважаючи на різні аспекти, були обрані саме ці області.

У реформуванні відомства беруть участь також американські партнери. Зокрема, радник відділу з правоохоронних питань посольства США в Україні Роберт Нортон буде брати активну участь в співбесідах керівників і рядових співробітників цих підрозділів.

До слова, у кіберполіції введуть нові посади. Голова Національної поліції України доручив Департаменту кадрового забезпечення надати упродовж двох тижнів пропозиції щодо збільшення штатної чисельності підрозділів кіберполіції. Крім того, всі керівники підрозділів кримінального блоку поліції та Головного слідчого управління повинні проаналізувати проблемні питання, що виникають під час проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій.