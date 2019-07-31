Що не так з Національною поліцією?

Фото: УНІАН

Поліція має організувати свою роботу так, щоб приїжджати оперативно на всі виклики

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Полиция в Украине очень медленная.

Примеры США или Германии, где полицейские машины с мигалками прилетают в считанные минуты после вызова, нам и не снятся.

У нас на бытовые конфликты, а тем более на такие, где есть только угроза противоправных действий, полиция или не едет вообще, или приезжает по остаточному принципу, «когда освободится патруль». Встречается и такое: «Вас что убивают? Нет? Вот будут убивать, тогда приедем.» То есть, задача предотвращения преступления полицией не решается вообще – в лучшем случае есть реакция на уже случившееся.

Ну, и все водители знают, как полиция реагирует на дорожные происшествия. Если нет жертв, то патруль по вызову может приехать и через час, и через два. А до тех пор машины стоят, перегородив дорогу. Надеялись, что европротоколы (оформление дтп для страховой без участия полиции) исправят ситуацию, но пока этого не произошло. И на каждое, даже самое мелкое дтп нужно вызывать полицию.

На первый взгляд может показаться, что в стране не хватает полицейских. Оправдывая свою пассивность и медлительность, полицейское начальство так и говорит: «Людей не хватает». Но ведь не секрет, что в рядах украинской полиции служит 130 тысяч человек. Это около 300 полицейских на 100 тыс. населения. Много это или мало? Ответ крайне прост – это ровнехонько среднемировой показатель, а если сравнивать с европейскими странами, то у нас полицейских даже больше. Раньше жаловались, что машин не хватает, на бензин денег нет… Сейчас и это не проблема.

Причину неудовлетворительной работы полиции я вижу в субъективных факторах: низкой квалификации, личной безответственности, неумелом руководстве, неопределенностью приоритетов, отсталых технологиях… Это все можно исправить. Именно это и называется реформа, а не только новая форма и новые машины. Полиция должна организовать свою работу так, чтобы приезжать оперативно на все вызовы.

Джерело: блог Ігоря Ляшенка

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