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    Скандального начальника поліції Дніпропетровщини звільнили з посади

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    <span>Віталій Глуховеря звільнений&nbsp;</span> - Скандального начальника поліції Дніпропетровщини звільнили з посади
    Віталій Глуховеря звільнений 

    Уже призначено нового в.о. голови обласного управління Нацполіціі

    Віталія Глуховерю звільнили з посади голови управління Національної поліції у Дніпропетровській області. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Facebook.

    Глуховерю звільнив глава НПУ Сергій Князєв за погодженням з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

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    «Наказом голови Нацполіції Сергія Князєва за погодженням з міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим звільнений з займаної посади начальник Головного управління у Дніпропетровській області Віталій Глуховеря. Зараз виконуючим обов'язки керівника поліції Дніпропетровської області призначений Артем Васіцький», - зазначено в повідомленні.

    Як повідомлялось, Державне бюро розслідувань розслідує можливе перевищення влади та службових повноважень Глуховерею.

    У вересні 2018 року патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки Range Rover, водій якого порушив правила дорожнього руху.

    За кермом автомобіля перебував водій Глуховері, який при спілкуванні з патрульними, ймовірно, подзвонив своєму шефу.

    Після дзвінка на місце інциденту прибули співробітники спецпідрозділу КОРД і затримали патрульних поліцейських.

    Як повідомлялось, Зеленський прокоментував затримання спецназом КОРД патрульних на Дніпропетровщині і закликав міністра внутрішніх справ Арсена Авакова негайно звільнити начальника обласного управління МВС у Дніпровській області.

    За фактом подій у Дніпропетровській області, викладених в ЗМІ, розпочато службове розслідування. Для всебічної та об’єктивної перевірки хід розслідування перебуватиме під контролем міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. 

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