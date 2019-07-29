Скандального начальника поліції Дніпропетровщини звільнили з посади



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Віталій Глуховеря звільнений

Уже призначено нового в.о. голови обласного управління Нацполіціі

Віталія Глуховерю звільнили з посади голови управління Національної поліції у Дніпропетровській області. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Facebook.

Глуховерю звільнив глава НПУ Сергій Князєв за погодженням з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

«Наказом голови Нацполіції Сергія Князєва за погодженням з міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим звільнений з займаної посади начальник Головного управління у Дніпропетровській області Віталій Глуховеря. Зараз виконуючим обов'язки керівника поліції Дніпропетровської області призначений Артем Васіцький», - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялось, Державне бюро розслідувань розслідує можливе перевищення влади та службових повноважень Глуховерею.

У вересні 2018 року патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки Range Rover, водій якого порушив правила дорожнього руху.

За кермом автомобіля перебував водій Глуховері, який при спілкуванні з патрульними, ймовірно, подзвонив своєму шефу.

Після дзвінка на місце інциденту прибули співробітники спецпідрозділу КОРД і затримали патрульних поліцейських.

Як повідомлялось, Зеленський прокоментував затримання спецназом КОРД патрульних на Дніпропетровщині і закликав міністра внутрішніх справ Арсена Авакова негайно звільнити начальника обласного управління МВС у Дніпровській області.

За фактом подій у Дніпропетровській області, викладених в ЗМІ, розпочато службове розслідування. Для всебічної та об’єктивної перевірки хід розслідування перебуватиме під контролем міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.