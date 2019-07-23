Розслідування вбивства Шеремета: Поліція вже допускає, що хотіли підірвати іншу особу



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Минула третя річниця вбивства Павла Шеремета. Сьогодні поліція звітує, що справа досі не розкрита

Глава Національної поліції Сергій Князєв під час звіту перед президентом Володимиром Зеленським озвучив версії вбивства журналіста Павла Шеремета.

Перша версія - професійна діяльність Шеремета. При цьому Князєв відзначив, що розглядається не тільки робота загиблого в Україні, але і в Білорусі та Росії.

Друга - дестабілізація соціально-політичної ситуації в Україні.

Наступна версія - побутові та міжособистісні конфліктні ситуації. Потім глава Нацполіції відзначив, що ні з рідними, ні зі співмешканкою «конфліктних ситуацій не виникало».

Ще одна версія, яку озвучив Князєв, - помилка в об’єкті злочину. Справа в тому, що автомобіль належав та використовувався співмешканкою загиблого (Оленою Притулою).

Князєв також повідомив, що співробітник СБУ Ігор Устименко, який на думку журналістів OCCRP та порталу Слідство.Info вів стеження за Шереметом, не причетний до цієї справи.

«Проведено комплекс слідчих дій, які на даний час не дали можливості вважати його (співробітника СБУ – Ред.) причетним до цього злочину», - сказав Князєв.

Павло Шеремет був убитий в центрі Києва 20 липня 2016 року. Злочин залишається нерозкритим. Журналіста поховали в Мінську. За даними слідчих, зловмисники закріпили вибухівку на днище авто, за кермом якого був Шеремет. Також було повідомлено про те, що для вбивства відомого білоруського журналіста зловмисники використовували елементи протипіхотної міни МОН-50.