Російський генерал, якого «похоронив» Арестович, отримав підозру СБУ

Мордвічев перебував в окупованому Маріуполі, де виконував завдання Путіна

Окупант Андрій Мордвічев підозрюється у веденні агресивної війни та зміні меж території України

Головне управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях повідомило про підозру генерал-лейтенанту і командувачу 8 гвардійською загальновійськовою армією Південного військового округу Збройних сил Росії Андрію Мордвічеву. Окупант підозрюється у веденні агресивної війни та зміні меж території України, повідомляє «Главком» з посиланням на текст підозри від 22 вересня.

За даними слідства, з перших днів повномасштабної війни Мордвічев та підконтрольні йому підрозділи російської армії перебували на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Сам же російський генерал безпосередньо виїжджав у командні пункти, що розташовувалися в населених пунктах Маріуполь, Мангуш, Кальчик, Шевченко, Жовтневе, Приазовське, Нікольське, Старий Крим Донецької області.

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28 березня поблизу маріупольського металургійного комбінату «Азовсталь» Мордвічев зустрівся з так званим «главой «ДНР» Денисом Пушиліним і головою Чечні Рамзаном Кадировим. Вони обговорювали та погодили план із захоплення «Азовсталі», його штурму та вбивства українських військовослужбовців, які перебували всередині.

До речі, пропагандистський канал Росії зафіксував на відео рукостискання генерала і чеченського лідера.

скріншот з російських ЗМІ

Протягом 31 березня-8 квітня Мордвічев перебував в окупованому Маріуполі, де, на виконання завдань Путіна, інспектував та перевіряв позиції підпорядкованих йому військових підрозділів російських окупаційних військ.

В Україні російському генералу загрожує позбавлення волі до 15 років.

Нагадаємо, що у середині березня 2022 року радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що авіація ЗСУ знищила командний пункт росіян. У цей момент там перебував командувач 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ Андрій Мордвічев.

Як відомо, в Україні триває 212-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.