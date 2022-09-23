Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Російський генерал, якого «похоронив» Арестович, отримав підозру СБУ

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Російський генерал, якого «похоронив» Арестович, отримав підозру СБУ
Мордвічев перебував в окупованому Маріуполі, де виконував завдання Путіна
фото з відкритих джерел

Окупант Андрій Мордвічев підозрюється у веденні агресивної війни та зміні меж території України

Головне управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях повідомило про підозру генерал-лейтенанту і командувачу 8 гвардійською загальновійськовою армією Південного військового округу Збройних сил Росії Андрію Мордвічеву. Окупант підозрюється у веденні агресивної війни та зміні меж території України, повідомляє «Главком» з посиланням на текст підозри від 22 вересня.

За даними слідства, з перших днів повномасштабної війни Мордвічев та підконтрольні йому підрозділи російської армії перебували на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Сам же російський генерал безпосередньо виїжджав у командні пункти, що розташовувалися в населених пунктах Маріуполь, Мангуш, Кальчик, Шевченко, Жовтневе, Приазовське, Нікольське, Старий Крим Донецької області.

(для перегляду – натисніть на документ)

28 березня поблизу маріупольського металургійного комбінату «Азовсталь» Мордвічев зустрівся з так званим «главой «ДНР» Денисом Пушиліним і головою Чечні Рамзаном Кадировим. Вони обговорювали та погодили план із захоплення «Азовсталі», його штурму та вбивства українських військовослужбовців, які перебували всередині.

До речі, пропагандистський канал Росії зафіксував на відео рукостискання генерала і чеченського лідера.

Російський генерал, якого «похоронив» Арестович, отримав підозру СБУ фото 1
скріншот з російських ЗМІ

Протягом 31 березня-8 квітня Мордвічев перебував в окупованому Маріуполі, де, на виконання завдань Путіна, інспектував та перевіряв позиції підпорядкованих йому військових підрозділів російських окупаційних військ.

В Україні російському генералу загрожує позбавлення волі до 15 років.

Нагадаємо, що у середині березня 2022 року радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що авіація ЗСУ знищила командний пункт росіян. У цей момент там перебував командувач 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ Андрій Мордвічев.

Як відомо, в Україні триває 212-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Читайте також:

Теги: Маріуполь росія СБУ війна #stoprussia

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

Зламували акаунти та продавали РФ: викрито хакерів зі Львова
Зламували акаунти та продавали РФ: викрито хакерів зі Львова
«Харківські угоди». Суд дозволив арешт двох ексміністрів
«Харківські угоди». Суд дозволив арешт двох ексміністрів
Російський генерал, якого «похоронив» Арестович, отримав підозру СБУ
Російський генерал, якого «похоронив» Арестович, отримав підозру СБУ
Намагався дискредитувати ЗСУ: затримано столичного блогера
Намагався дискредитувати ЗСУ: затримано столичного блогера
Коригував ракетні удари для зриву опалювального сезону: затримано агента РФ
Коригував ракетні удари для зриву опалювального сезону: затримано агента РФ
СБУ викрила схему постачання психотропів у Молдову 
СБУ викрила схему постачання психотропів у Молдову 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
154K
П'ять хороших новин 22 вересня, які наближають перемогу 
72K
Розвідка назвала країни, які постраждають у разі ядерного удару РФ
69K
Аналітики ISW дали прогноз, до чого призведе жорсткий підхід Кремля до мобілізації
51K
«Забули» про Медведчука. Росія прокоментувала обмін полоненими
45K
Кадиров відмовився проводити мобілізацію у Чечні
39K
ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб

Новини

ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
Вчора, 13:05
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
Вчора, 07:06
Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
21 вересня, 16:42
ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
21 вересня, 06:59
Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
20 вересня, 07:12

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту