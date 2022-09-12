Співробітник ФСБ підкупив клерка з Кабміну: деталі справи

За шпигунство співробітнику ФСБ загрожує позбавленням волі від десяти до п’ятнадцяти років

Росіянин Антон Єршов підозрюється у шпигунстві

Служба безпеки України повідомила підозру кадровому співробітнику 5-ої Служби ФСБ Антону Єршову у шпигунстві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на текст підозри від 9 вересня.

За даними слідства, протягом червня 2018 року-лютого 2022 року Єршов здійснював підривну діяльність проти України через завербованого громадянина України Василя Мехеду. Це колишній старший референт відділу аналізу кореспонденції та моніторингу виконання завдань прем’єр-міністра України.

Співробітник ФСБ Антон Єршов завербував працівника Кабміну фото: myrotvorets.center

Перша зустріч між співробітником ФСБ і Мехедою відбулася наприкінці червня 2018 року в одному з ресторанів Баку. За обумовлену винагороду завербований українець копіював документи із грифом «Таємно» і «Цілком таємно» у службовому кабінеті №722 Будинку уряду (вул. Михайла Грушевського, 12/2 у Києві) і надсилав їх за допомогою мобільного телефону.

Подальші зустрічі агента і співробітника ФСБ відбувалися у Баку, Анталії та Ларнаці (Кіпр). За час співпраці Єршов передав Мехеді винагороду у розмірі від $4 тис.до $10 тис.

За шпигунство співробітнику ФСБ загрожує позбавлення волі від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

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Окремо варто зауважити: 19 серпня 2022 року Шевченківський районний суд Києва визнав винним працівника Кабміну Василя Мехеду у державній зраді і призначив йому 12 років тюрми. Обвинувачений повністю визнав інкримінований злочин, підтвердив, що протягом 2006-2022 років передавав ФСБ секретну службову інформацію у сфері оборони, економіки, правоохоронної діяльності та зовнішніх відносин України, що циркулює в системі документообігу Кабміну.

Захисником Мехеди був адвокат Віктор Овсянніков, який захищав російського військовослужбовця Вадима Шишимаріна. Цей військовий засуджений київським судом до 15 років за вбивство цивільного на Сумщині.