Коригувальниця вогню по позиціях ЗСУ отримала 12 років тюрми

Протягом лютого-квітня 2022 року обвинувачена через телеграм-канал надсилала невідомим особам інформацію про розташування військових ЗСУ у Лисичанську

Мешканка Лисичанська здавала ворогу позиції ЗСУ

Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області визнав винною мешканку Лисичанська у колабораційній діяльності і призначив покарання у вигляді 12 років тюрми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 6 вересня.

За матеріалами справи протягом лютого-квітня 2022 року обвинувачена через телеграм-канал надсилала невідомим особам інформацію про розташування військових ЗСУ та дані про влучання артилерійських обстрілів по Лисичанську, тим самим здійснюючи корегування вогню.

Наведемо короткий зміст повідомлень колаборантки:

28 лютого вона написала: «ПТУ № 94 на кварталах завода находятся ЗСУ», а 2 березня ці позиції обстріляли рашисти;

на початку березня 2022 року скинула таке повідомлення: «В севере.. Курчатова 2б (возле озера, внутри квартала) два БТР, три громкие пушки, один танк, укропов около 20 шт. БТР стоит стволом в арку на кольцо раз ворота трафика. Танк в другой арке, в сторону Вороново».

У суді мешканка Лисичанська визнала вину, виправдала свої дій тим, що мала негативне ставлення до української влади.

Суд залишив обвинуваченій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім цього, жінка має сплатити 12,5 тис. грн витрат на судову експертизу.

Як відомо, в Україні триває 200-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.