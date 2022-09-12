Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Коригувальниця вогню по позиціях ЗСУ отримала 12 років тюрми

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Коригувальниця вогню по позиціях ЗСУ отримала 12 років тюрми
Протягом лютого-квітня 2022 року обвинувачена через телеграм-канал надсилала невідомим особам інформацію про розташування військових ЗСУ у Лисичанську
Фото: AFP

Мешканка Лисичанська здавала ворогу позиції ЗСУ

Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області визнав винною мешканку Лисичанська у колабораційній діяльності і призначив покарання у вигляді 12 років тюрми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 6 вересня.

За матеріалами справи протягом лютого-квітня 2022 року обвинувачена через телеграм-канал надсилала невідомим особам інформацію про розташування військових ЗСУ та дані про влучання артилерійських обстрілів по Лисичанську, тим самим здійснюючи корегування вогню.

Наведемо короткий зміст повідомлень колаборантки:

  • 28 лютого вона написала: «ПТУ № 94 на кварталах завода находятся ЗСУ», а 2 березня ці позиції обстріляли рашисти;
  • на початку березня 2022 року скинула таке повідомлення: «В севере.. Курчатова 2б (возле озера, внутри квартала) два БТР, три громкие пушки, один танк, укропов около 20 шт. БТР стоит стволом в арку на кольцо раз ворота трафика. Танк в другой арке, в сторону Вороново».

У суді мешканка Лисичанська визнала вину, виправдала свої дій тим, що мала негативне ставлення до української влади.

Суд залишив обвинуваченій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім цього, жінка має сплатити 12,5 тис. грн витрат на судову експертизу.

Як відомо, в Україні триває 200-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Читайте також:

Теги: ЗСУ Луганщина війна вирок

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

Коригувальниця вогню по позиціях ЗСУ отримала 12 років тюрми
Коригувальниця вогню по позиціях ЗСУ отримала 12 років тюрми
Співробітник ФСБ підкупив клерка з Кабміну: деталі справи
Співробітник ФСБ підкупив клерка з Кабміну: деталі справи
«Квартал» Зеленського згадав про обстріляну автівку Шефіра. Деталі судового рішення
«Квартал» Зеленського згадав про обстріляну автівку Шефіра. Деталі судового рішення
Затримано ексголову СБУ Харківщини Дудіна, – ЗМІ
Затримано ексголову СБУ Харківщини Дудіна, – ЗМІ
Прокуратура оголосила підозру у колабораціонізмі ще одному депутату
Прокуратура оголосила підозру у колабораціонізмі ще одному депутату
Чекала приходу «русского міра». На оборонному підприємстві викрито зрадницю (фото)
Чекала приходу «русского міра». На оборонному підприємстві викрито зрадницю (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
223K
У кількох областях прогриміли вибухи
199K
«Ви справді нічого не зрозуміли?». Зеленський звернувся до росіян після ударів по енергомережі
122K
Нинішній український контрнаступ не завершить війну – ISW
70K
Прикордонники показали, з чого складався набір гумдопомоги для окупантів (відео)
59K
Контрнаступ на півдні: від бригади російських морпіхів лишилося 15% складу
39K
Співробітник ФСБ підкупив клерка з Кабміну: деталі справи

Новини

Рашисти влаштували катівню в Балаклії: моторошні кадри
Сьогодні, 09:13
Як окупанти тікали із Харківщини: подробиці від The Washington Post
Сьогодні, 08:59
«Ви справді нічого не зрозуміли?». Зеленський звернувся до росіян після ударів по енергомережі
Сьогодні, 08:36
Уночі рашисти гатили по Дніпропетровщині: пошкоджено газогін та електромережі
Сьогодні, 08:09
За добу ЗСУ вибили окупантів із понад 20 населених пунктів – Генштаб
Сьогодні, 07:14
Порошенко передає на фронт сотні буржуйок
10 вересня, 17:25

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту