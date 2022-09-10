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Загрожує довічне позбавлення волі. Колаборант Царьов заробив нову підозру

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Загрожує довічне позбавлення волі. Колаборант Царьов заробив нову підозру
Під час окупації села Катюжанка Київської області Олег Царьов «промивав мізки» місцевому населенню і пропагував «рускій мір»
скріншот з відео

Ексрегіоналу і колишньому псевдоспікеру «парламенту Новоросії» загрожує довічне позбавлення волі

Служба безпеки повідомила підозру народному депутату IV-VII скликання від Партії регіонів і псевдоспікеру «парламенту Новоросії» Олегу Царьову у державній зраді та незаконному перетинанні державного кордону України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на текст підозри від 9 вересня.

З початком повномасштабної війни Царьов разом із російськими військовими засвітився у селі Катюжанка Київської області. Цей населений пункт потрапив під окупацію росармії з 25 лютого до 31 березня 2022 року.

Протягом вказаного періоду колаборант і екснардеп «промивав мізки» місцевому населенню. А саме – пропагував «рускій мір»  поблизу храму Святого Архістратига Божого Михаїла (УПЦ МП), закликав людей визнавати окупаційну владу та російських військових, а також радив тимчасово виїжджати цивільним разом із дітьми на територію Росії і Білорусі задля їхньої безпеки.

Під час пропагандистських промов Царьов називав українську владу «нацистами», а присутність російських військових в Україні виправдовував «визволенням мешканців України від нацизму».

(для перегляду – натисніть на документ)

Додамо, що злочин державна зрада карається позбавленням волі на 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацію майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала брата Царьова, який планував диверсії у східних регіонах.

У травні Шевченківський райсуд Києва оголосив вирок колишньому народному депутату України Олегу Царьову. Його засудили на 12 років тюрми. 

Нагадаємо, на початку березня у ЗМІ з'явилася інформація, що Кремль готує президента-втікача Віктора Януковича до «спецоперації». Повідомлялося, що його хочуть призначити «президентом України». За даними ЗМІ, на той момент Янукович перебував у Мінську.

Раніше ДБР повідомила про завершення розслідування за фактом захоплення державної влади у 2010 році президентом-втікачем Віктором Януковичем. 23 травня Печерський районний суд Києва дав дозвіл на арешт експрезидента Віктора Януковича у справі про підписання так званих Харківських угод у 2010 році.

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Теги: Олег Царьов війна кримінал СБУ росія

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