Загрожує довічне позбавлення волі. Колаборант Царьов заробив нову підозру

Під час окупації села Катюжанка Київської області Олег Царьов «промивав мізки» місцевому населенню і пропагував «рускій мір»

Ексрегіоналу і колишньому псевдоспікеру «парламенту Новоросії» загрожує довічне позбавлення волі

Служба безпеки повідомила підозру народному депутату IV-VII скликання від Партії регіонів і псевдоспікеру «парламенту Новоросії» Олегу Царьову у державній зраді та незаконному перетинанні державного кордону України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на текст підозри від 9 вересня.

З початком повномасштабної війни Царьов разом із російськими військовими засвітився у селі Катюжанка Київської області. Цей населений пункт потрапив під окупацію росармії з 25 лютого до 31 березня 2022 року.

Протягом вказаного періоду колаборант і екснардеп «промивав мізки» місцевому населенню. А саме – пропагував «рускій мір» поблизу храму Святого Архістратига Божого Михаїла (УПЦ МП), закликав людей визнавати окупаційну владу та російських військових, а також радив тимчасово виїжджати цивільним разом із дітьми на територію Росії і Білорусі задля їхньої безпеки.

Під час пропагандистських промов Царьов називав українську владу «нацистами», а присутність російських військових в Україні виправдовував «визволенням мешканців України від нацизму».

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Додамо, що злочин державна зрада карається позбавленням волі на 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацію майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала брата Царьова, який планував диверсії у східних регіонах.

У травні Шевченківський райсуд Києва оголосив вирок колишньому народному депутату України Олегу Царьову. Його засудили на 12 років тюрми.

Нагадаємо, на початку березня у ЗМІ з'явилася інформація, що Кремль готує президента-втікача Віктора Януковича до «спецоперації». Повідомлялося, що його хочуть призначити «президентом України». За даними ЗМІ, на той момент Янукович перебував у Мінську.

Раніше ДБР повідомила про завершення розслідування за фактом захоплення державної влади у 2010 році президентом-втікачем Віктором Януковичем. 23 травня Печерський районний суд Києва дав дозвіл на арешт експрезидента Віктора Януковича у справі про підписання так званих Харківських угод у 2010 році.