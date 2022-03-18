Збройні сили ліквідували російського генерала, який брав участь в окупації Криму

Авіації вдалося вразити командний пункт росіян

У п'ятницю, 18 березня, Збройні сили України знову завдали удару по аеродрому в Чорнобаївці Херсонської області, який захопили окупанти. Про це на брифінгу заявив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

За попередніми даними, авіація ЗСУ знищила командний пункт росіян. У цей момент там перебував командувач 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ. Штаб цього військового округу розташований у Ростові-на-Дону та відповідає за напрямок ОРДЛО та півдня України, в тім числі, за командування та координацію дій так званих «армійських корпусів Л/ДНР», а по суті – окупаційних формувань у Донецькій та Луганській областях.

Управління самої 8-ї армії розташоване в Новочеркаську Ростовської області. Арестович зазначив, що внаслідок удару української авіації загинув командувач армії, гвардії генерал-лейтенант Андрій Мордвичов, також із ним загинули ще кілька генералів.

Як свідчить «Вікіпедія», серед інших військових нагород, ліквідований генерал мав медаль «За повернення Криму».

Нагадаємо, що в Україні триває 23-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну склали понад 14 тис. військовослужбовців, а також 450 танків і більше 100 вертольотів. На жодному з напрямків наступу російська армія не досягла стратегічного поступу.