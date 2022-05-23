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    Росія вночі обстріляла Дніпропетровщину з «Ураганів»

    Росія вночі обстріляла Дніпропетровщину з «Ураганів»
    фото з відкритих джерел

    Ракети влучили між селами

    Уночі 23 травня російські військові знову обстріляли Дніпропетровську область. Ворог двічі вдарив з ракетних систем залпового вогню «Ураган» по Апостолівській громаді, що в Криворізькому районі, повідомив голова обладміністрації Валентин Резніченко.

    «Влучив між селами. Люди не постраждали», – зазначив він.

    Резніченко додав, що сигнали повітряної тривоги лунали на Дніпропетровщині всю ніч.

    Нагадаємо, вчора ніч у цій області минула спокійно, але ворог вдався до обстрілів удень. Упродовж 22 травня росіяни обстріляли декілька населених пунктів Дніпропетровщини.

    «Градами» окупанти вдарили по Мар'янському, до села прилетіло десять снарядів. Ще два удари відбулись по території Апостолівської громад. Влучили також у річку.

    За даними Генштабу РФ готується до відновлення наступу на Слов’янському напрямку. Ворог намагається утримати зайняті раніше рубежі на Харківському напрямку.

    Теги: росія окупанти війна обстріл військові Україна Дніпропетровщина Валентин Резніченко ураган окупація #stoprussia
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    Росія вночі обстріляла Дніпропетровщину з «Ураганів»